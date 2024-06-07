Almanların yüzde 40'ı Filistin'in tanınmasından yana

Yeni yapılan bir ankete göre Almanya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasına vatandaşların yüzde 40'ı destek veriyor. İsrail'e yaptırım uygulanmasını isteyenler ise çoğunlukta.

Her beş Almandan ikisi Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını destekliyor. Bu bulgu, araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan anketin sonucu.

Ankete göre katılımcıların yüzde 40'ı Alman hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27'si bu fikre karşı olduklarını belirtirken, yüzde 33 ise yorum yapmaktan kaçındı.

Geçtiğimiz haftalarda Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya hükümetleri Filistin'i tanıma kararı almış, bu adımları İsrail'in tepkisine yol açmıştı. Halihazırda Almanya'da hükümetin Filistin'in bağımsızlığını tanıma planı bulunmuyor.

Oy verme yeterliliğine sahip 2 bin 295 kişinin katılımıyla, 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulama fikrini destekleyenler ise çoğunlukta çıktı.

Filistin yanlısı gruplar Mayıs ayında Berlin'de geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti. Fotoğraf: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulanmasını istediklerini belirtti. Yaptırımlara karşı olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 26'da kaldı.

Mayıs sonunda araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan bir başka anket, Almanların yüzde 61'inin İsrail'in saldırılarına karşı olduğunu ortaya koymuştu. 7 Ekim'deki Hamas baskınından kısa süre sonra yapılan ankette İsrail ordusunun müdahalesine destek yüzde 62 seviyesinde ölçülürken, Mayıs'ta bu oran yüzde 33'e geriledi.

Uluslararası mahkemelerin İsrail aleyhine verdiği kararlara rağmen saldırıların sürmesi, kamuoyunun bakışını etkilediği değerlendirliyor.

24 Mayıs'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal sonlandırmasını talep eden bir karar almıştı. Buna rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin farklı yerlerinden kaçan yaklaşık 1,4 kişiye sığınak olan kente saldırılarını sürdürüyor. Refah operasyonu nedeniyle 1 milyon Filistinli bir kez daha yerlerinden oldu.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü kabul ettiği Hamas'ın 7 Ekim'de 1200 kişinin ölümü ve 200'den fazla kişinin de kaçırılmasıyla sonuçlanan baskını sonrası İsrail, Gazze'ye hava ve karadan operasyon başlatmıştı. Savaşta şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

dpa / MUK, EC

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