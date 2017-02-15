Almanların dörtte üçü ezana karşı

Köln Belediyesinin camiden ezan okunmasıyla ilgili başlattığı pilot projeyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Civey kamuoyu araştırmaları şirketinin yaptığı ankette yüzde 64'lük kesim, "Ezanı kilise çanları gibi normal karşılayıp karşılamadıkları" şeklindeki soruya "Kesinlikle hayır" yanıtı verdi. Ankete katılanların yüzde 18'i ezanı normal karşılayacağını belirtirken kararsızların oranı yüzde 6 olarak kaydedildi.

İnternet üzerinden 5 bin 11 kişiyle yapılan ankette ezana "hayır" diyenlerin partilere dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) dikkat çekiyor. AfD seçmeninin yüzde 98'i Almanya'da camilerde ezan okunmasına karşı çıkarken, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeni de yüzde 88 ile ezan karşıtlığında ortalamanın üstünde yer aldı. Yeşiller ve Sol Parti seçmeninde ise yaklaşık yüzde 50'lik kesim ezana "hayır" derken yüzde 40'lık kesim ezan okunmasını desteklediğini bildirdi.

En fazla onay gençlerden

Ankete katılan tüm yaş gruplarında çoğunluğun ezana karşı olduğu görüldü. Ezana onayın en yüksek olduğu kesim, yaklaşık yüzde 25'lik oranla 18-29 yaş grubu oldu. Ezana karşı olanların oranı Almanya'nın doğusunda yüzde 78, batısında yüzde 76 olarak kaydedildi.

Ezana bakışta Hristiyanların Katolik ve Protestan mezhepleri arasında da farklılık görüldü. Katoliklerin yüzde 82'si ezana karşı görüş bildirirken bu oran Protestanlarda yüzde 71 oldu. Herhangi bir mezhebe bağlı olmayanlarda ret oranı yüzde 76 olarak kaydedildi.

İki yıl denenecek

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentinin yönetimi geçen hafta Perşembe günü, başvuru yapılması ve belli kurallara uyulması durumunda camilerde Cuma günleri ezan okunabilmesini öngören bir pilot proje başlattığını açıklamıştı.

İki yıl geçerli olacak pilot uygulama kapsamında müezzinler beş dakikayı geçmemek koşuluyla 12.00 ile 15.00 saatleri arasında açıkta ezan okuyabilecek. Bunun için her caminin özel olarak başvurması gerekecek. Başvuruyu yapan camilerin bulundukları semtlere göre karar verilecek. Ezan sesinin belli bir desibeli aşmaması ve ezan izni alan camilerin yakındaki binalarda oturanları bilgilendirmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca camilerden ezanla ilgili konularda bir de muhatap belirlemesi istenecek.

Projeye eleştiriler

Köln Belediyesinin açıklaması sonrasında bu adımın siyasi İslam'ın gücünü artıracağı, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisinde olmakla suçlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ayrıcalık tanımak anlamına geleceği yönünde eleştiriler dile getirilmişti.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ise eleştirilere karşı projeyi savunarak, ezana izin vermenin Alman anayasasının güvencesi altındaki din özgürlüğü ilkesine ve kentte yaşayan Müslümanlara yönelik bir saygı göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

KNA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe