Almanların üçte ikisi aşı yaptırmak istiyor

Almanya'da koronavirüs aşısı yaptırmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 67'ye yükseldi. Alman televizyon kanalı ZDF tarafından yaptırılan Politbarometer (siyasi barometre) adlı kamuoyu yoklamasına katılanların üçte ikisi aşı yaptırmak istediğini belirtti. Aynı oran Kasım ayı sonunda yüzde 51 olarak ölçülmüştü.

Aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı yüzde 10

Kasım ayında ankete katılanların yaklaşık beşte biri aşı yaptırmayacağını söylerken bu oran da yüzde 10'a düştü. Yüzde 22'lik bir kesim ise aşı yaptırma konusundaki kararsızlığını sürdürüyor. Kasım ayındaki ankette kararsızların oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

Kamuoyu yoklaması Mannheim merkezli Wahlen Araştırma Grubu tarafından rastgele seçilen 1262 kayıtlı seçmen arasında 12 ile 14 Ocak tarihleri arasında telefon yoluyla yapıldı.

842 bin kişi aşılandı

Almanya'da koronavirüs aşısı geçen yılın aralık ayından itibaren yapılmaya başladı. Koronavirüs pandemisinden sorumlu bilim kuruluşu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Almanya'da 842 bin 455 kişi aşılandı. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 1'ine tekabül ediyor.

epd / EC, SSB

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