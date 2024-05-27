Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısı arttı

Alman vatandaşlığına başvuran Alman kökenli İsraillilerin sayısında son aylarda büyük oranda artış kaydedildi. Almanya'da Nazi kurbanlarının torunlarına vatandaşlığa geçiş kolaylığı sağlayan uygulama 3 yıl önce yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleştirdiği terör saldırısının ardından "iade-i vatandaşlık" olarak da adlandırılan istisnai başvuruların sayısı hızla artarken, Alman uyruğuna sahip ataları bulunan çok sayıda İsrailli, kendilerine tanınan özel vatandaşlık imkanı için Alman makamlarına başvuruda bulundu.

Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) Federal İdare Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, sadece bu yılın Ocak-Nisan ayları arasında 6 bin 869 başvuru alındı. 2022 yılında bu sayı 5 bin 670 iken, bir önceki yılın tamamında 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustos 2021'den bu yana, Nazi rejimi tarafından zulme uğrayanlar ve onların torunları yasal olarak Alman pasaportu alma hakkına sahip. Nazilerden kaçmak için yurt dışına giden Nazi kurbanlarının torunları, başka hiçbir şart aranmaksızın Alman vatandaşlığına geçebiliyor.

Tagesschau'da yer alan habere göre 2022'de yaklaşık 11 bin 400 olan vatandaşlık başvurusu 2023'te 14 bine ulaştı. Nazi kurbanlarının torunlarına tanınan bu istisnai uygulamaya talep İsrail'den sonra en çok açık ara farkla ABD vatandaşlarından geldi.

DW/TY,EC

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