Alman vatandaşı Cane'ye "Erdoğan'a hakaret" davası

Türkiye'de terör suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı ses sanatçısı Hozan Cane adıyla tanınan Saide İnaç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir dava daha açıldı.

DW Türkçe'ye konuşan sanatçının avukatı Nevroz Akalın, müvekkilinin Facebook sayfasında paylaşılan bir Erdoğan karikatürü nedeniyle yeniden yargılanmaya başladığını söyledi.

Sözkonusu Facebook sayfasının müvekkline ait olmadığını, dolayısıyla paylaşımla ilgisinin de bulunmadığını vurgulayan Akalın, "Müvekilim bir sanatçı. Sosyal medyada kendine ait hesapları var. Ama kendisinin açmadığı, onun bilgisi dışında açılan hesaplar da var. Bir çok sanatçı adına başkaları tarafından açılmış sayfalar mecvut. Müvekkilime ait olmayan bir sayfada Erdoğan'a benzetilen bir karikatür paylaşılmış" dedi.

Hozan Cane'nin yargılandığı ilk davada Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının da yer aldığını ancak hakaret davası açılabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın izninin alınması gerektiğini ifade eden Akalın, "İlk davada karar çok hızlı verildi. Hakaret davası için izin ise yeni çıktı. Bunun üzerine ikinci dava açıldı" diye konuştu.

Müvekkiline isnat edilen suçlamayla ilgili somut kanıtların olmadığını vurgulayan avukat Nevroz Akalın, "Eğer buna rağmen bir ceza verilirse, bunun iki yıldan az olmasını bekliyoruz. Bu durumda ceza ertelenir. Yani mevcut mahkumiyet süresinin üzerine eklenmez" dedi.

Temyiz davası sürüyor

Müvekkli hakkında "terör örgütü üyesi" olmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına itiraz ettiklerini de vurgulayan Nevruz Akalın, temyiz başvurusunun Yargıtay'da incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) düzenlediği bir etkinliğe katılmak için Almanya'dan Edirne'ye giden İnaç, önce gözaltına alınmış ardından hakkında dava açılmıştı. İnaç'ın davası üç duruşmada karara bağlanmıştı. Edirne’deki mahkeme heyeti İnaç'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İnaç'ın bir sonraki duruşması 16 Eylül'de yapılacak.

dpa/DW,TY/GA

© Deutsche Welle Türkçe