 Alman uzman aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar | YAŞAM | DW | 21.12.2020

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YAŞAM

Alman uzman aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar

Almanya'da genetik bilim uzmanı Wolfram Henn, aşı karşıtlarına tepki göstererek aşıyı reddeden kişilerin acil sağlık hizmetinden yararlanmaması gerektiğini savundu.

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Covid-19 salgını ile mücadelede ülkeler aşı kampanyalarına hız verirken aşı olmak istemeyenler de bilim dünyasında tartışmalara neden oluyor.

Bu tartışma ile ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Etik Konseyi üyesi genetik bilimci Wolfram Henn, aşı olmak istemeyenlerin acil sağlık hizmetinden feraket etmesi gerektiğini savunarak "Aşıyı doğrudan reddeden insanlar yanlarında şöyle bir yazılı belge taşısınlar: Aşı olmak istemiyorum, hastalığın tedavisini de başkalarına bırakmak istiyorum! Hastalanırsam yoğun bakım yatağımı ve solunum cihazını başkalarına bırakmak istiyorum" çıkışını yaptı.

Aşı ile ilgili bazı eleştirel sorgulamaların anlaşılabilir ve haklı olduğunu söyleyen Henn, insanlara "işlerini gerçekten bilen bilim insanlarının tavsiyelerine güvenmeyi" tavsiye etti.

"Güvenirliliği defalarca kanıtlanmış aşılar"

Dünyanın dört bir yanında araştırılmaların büyük maliyetlerle hızlarının arttığına dikkat çeken Henn, "ancak güvenlik pahasına değil" ifadelerini kullandı. Genetik bilimci, ayrıca birkaç ay içinde tıpkı grip ve hepatitte olduğu gibi güvenilirliği defalarca kanıtlanmış koronavirüs aşılarının da piyasada olacağını ekledi.

Aşı karşıtlarına ve koronavirüsün olmadığını reddedenlere ise "Bu kişilerin en yakın hastaneye müracat ederek bu komplo teorilerinin aşırı kalabalık yoğun bakım ünitelerinde bitik vaziyette görevlerine devam eden doktor ve hemşirelere sunmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" önerisinde bulundu.

DW / DBN,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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