 Alman siyasetçi Weber’den Erdoğan’a: Şantajı kabul edemeyiz | AVRUPA | DW | 22.09.2019

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AVRUPA

Alman siyasetçi Weber’den Erdoğan’a: Şantajı kabul edemeyiz

Avrupa Halk Partisi grup Başkanı Weber Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının sürdürülmesi gerektiğini belirtti, mülteciler konusunda AB’ye baskı yapmaması gerektiği konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardı.

Avrupa Halk Partisi grup Başkanı Manfred Weber

Avrupa Halk Partisi grup Başkanı Manfred Weber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AB’yi sözünü tutmamakla suçlayarak, "kapıları açarız" restini çekmesi, AB-Türkiye mülteci mutabakatı ve mali yardımların geleceğini tartışmaya açtı. (06.09.2019)

İfo’nun Uluslararası Göç Araştırmaları Direktörü Poutvaara, Türkiye’nin İdlib’den yeni bir mülteci akını ile karşı karşıya kalması halinde, AB-Türkiye mutabakatının çökebileceği uyarısında bulundu. (05.09.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu başlatacağız" dedi. Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulmaması halinde kapıların açılabileceğini söyledi. (05.09.2019)

AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye ile ilişkilerde “en çok dürüstlüğe ihtiyaç var” dedi ve üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini tekrarladı. (27.04.2019)

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EPP) grup Başkanı Manfred Weber, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan mülteci mutabakatının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Alman politikacı Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye mülteciler için verilen yardımın "2019 sonrasındaki yılları da kapsayacak şekilde uzatılmasından” yana olduğunu ifade etti. Gerektiğinde şu anda ödenen miktarın artırılmasını isteyen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, bu paranın iyi bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Muhafazakâr siyasetçi ayrıca mülteci sayısının artması nedeniyle AB'ye baskı uygulamaması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulundu. "Şantajı kabul edemeyeiz” diyen Weber, mülteci mutabakatını koz olarak kullananların Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağını vurguladı. Weber, "Türkiye'nin bunu bilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı başında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin ay sonuna kadar oluşturulamaması halinde "Biz de kapıları açmak zorunda kalırız” demişti. Erdoğan sözlerini "Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz” şeklinde sürdürmüştü.

"Türkiye ile üyelik müzakerelerine son verilmeli”

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı çıkan açıklamalarıyla bilinen Weber, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile yürütülen tam üyelik müzakerelerine son verilmesini de talep etti. Weber,  Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin "Avrupa'dan ve demokratik değerlerden giderek uzaklaştığını” savundu.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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