Alman siyasetçi Link: Avrupa için derin dönüm noktası

Alman hükümetinin ABD ile ikili ilişkilerde görev üstlenen Transatlantik Koordinatörü Michael Link, Tagesspiegel gazetesine ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında yapılacak seçimlerden çekilme kararını değerlendirdi.

Biden'ın ikinci dönem için adaylıktan çekilmesinin Almanya ve Avrupa için "derin bir dönüm noktası" olacağını söyleyen Link, "Avrupa kurumlarını ve bir bütün olarak 'eski' kıtayı kendi dayanışması dışında bu kadar ciddiye alan bir ABD başkanı muhtemelen hiç olmamıştır" dedi.

Biden'ın yakın bir ortak olduğunu ve görev süresinin sonuna kadar da öyle kalacağını vurgulayan Transatlantik Koordinatörü Link, Alman hükümetinin ABD seçimlerine yönelik hazırlıkları açısından Biden'ın çekilmesinin "şu an için hiçbir şeyi değiştirmediğini" belirtti. Hükümetin "her iki senaryo için de aylardır yoğun bir şekilde" çalıştığını kaydeden Link, "Demokratlar adına kim aday olursa olsun ve 5 Kasım'daki seçimi kim kazanırsa kazansın, Almanya olarak her iki siyasi kampla da yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ancak Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanması durumunda "müttefiklerini bölmeye çalışan bir rakibe karşı" Avrupa'da birliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Link, seçimin olası galibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise NATO, AB ve Almanya ile yakın işbirliği içinde olacağını, ancak önceliklerini kendisinin belirleyeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Baerbock: Biden'ın kararına saygı duyuyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Biden'ın adaylıktan çekilme kararına saygı duyduğunu belirterek Biden'ın ülkesinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: dts-Agentur/picture alliance

Biden'ın görevi sırasında transatlantik ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini vurgulayan Bearbock, "Avrupa ve ABD arasındaki işbirliği, barış ve güvenliğimiz açısından merkezi bir öneme sahiptir. Ancak şu da açık; seçi̇mi̇n sonucu ne olursa olsun, kendi̇ güvenli̇ği̇mi̇ze daha fazla yatirim yapmalıyız" dedi.

Avrupa'nın daha güçlü hale gelmesi gerektiğini söyleyen Baerbock, "Avrupa, dış politika, güvenlik ve savunma politikalarında daha güçlü olmalı" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa/HS,TY