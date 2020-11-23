Alman Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin itirazı üzerine arama durduruldu

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Libya açıklarında AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı yük gemisi Rosaline-A hakkında bilgi verdi.

Geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurulduğunu belirten Sözcü, aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi durumunda bunun onay olarak kabul edildiğini ifade etti. Roseline-A gemisinde arama yapılmasına Türkiye'nin bu süre içerisinde itiraz etmediğini ifade eden Thiels, bu nedenle aramanın başlatıldığını söyledi. Türkiye'nin aramanın başlamasından sonra itiraz etmesi üzerine aramanın durdurulduğunu ifade eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yapılan aramada ise gemide yasak malzeme tespit edilmediğini belirtti.

Türk medyası: İzinsiz arama yapıldı

Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde, "Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Alman firkateyni, Türkiye'den Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet gazetesinin haberinde de Türk bandıralı insani yardım malzemeleri taşıyan Roseline-A gemisinin dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan Irini Harekatı'nda görevli Alman firkateyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında "uluslararası hukuka aykırı bir şekilde" durdurulduğu belirtildi.

Uluslararası haber ajanslarında ise Türkiye'nin Libya açıklarındaki Türk bandıralı gemide AB'nin Irini misyonunda görevli Alman firkateyninin gemide yasa dışı silah bulundurulduğu şüphesiyle yapılan aramanın Türkiye tarafından durdurulduğu iddiası yer almıştı. Alman haber ajansı dpa'nın operasyonu yürüten komutanına dayandırdığı haberinde, Alman askerlerinin kontrol yapmak için gemiye çıktığı ancak Türkiye'nin kısa bir süre sonra aramayı veto ettiği ve askerlerin operasyonu yarıda kestiği ifade edildi. AFP'de, Türkiye'nin kontrolün başlamasından kısa süre sonra verdiği izni geri çektiği iddiası yer aldı.

Alman haber kuruluşu Spiegel'de yer alan haberde de Türkiye'nin gemide kontrol yapılmasını engellediği iddiası yer almıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB'nin "Irini" adlı askeri misyonu 2020'nin Mart ayında başlamıştı. Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor.

dpa,AFP,DW/DA, BÖ,EC

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Spiegel: Türkiye Libya açıklarındaki yük gemisinin kontrolüne izin vermedi