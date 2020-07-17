Alman Savunma Bakanı: Değişime ayak uydurmamız gerekiyor

II. Dünya savaşının sona ermesinden 10 yıl sonra 12 Kasım 1955'te kurulan Alman ordusu Bundeswehr için bugün başkent Berlin'de tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki tören öncesinde ARD televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, 65'inci kuruluş yıldönümü kutlanan ordunun, günün gereksinimlerine uygun bir donanıma sahip olmadığını söyledi.

Bakan, "Çevremizdeki dünya, koşullar değişiyor ve savunmamızı ayakta tutabilmemiz için bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor" dedi.

Alman ordusunun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Hrıstiyan Demokrat politikacı, uluslararası terörle mücadele operasyonları ile ilgili olarak, "Almanya yeteneklerini ortaya koymayı vaat etti ve bu vaatleri yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Modernize edilmeli

Savunma Bakanı, silah sistemlerinin yeni tehditler göz önünde bulundurularak modernize edilmesi gerektiğini belirterek, ekipman ve teçhizat yeniliklerinin yanı sıra taktik ve stratejik düzenlemelere de gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer,

ABD'nin Almanya'dan savunma harcamalarını artırmasını talep etmesiyle ilgili olarak da konuşan Kramp-Karrenbauer, "Daha fazlasını yapmalıyız ve bunu bir ABD Başkanı için değil, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, "Vatandaşların korunması devletin temel görevidir " dedi.

"Alman ordusu mevcut haliyle yetersiz"

Federal hükümetin eski ordu sorumlusu Hans-Peter Bartels de ordunun mevcut haliyle yetersiz olduğunu savundu.

Özellikle askeri teçhizat konusundaki noksanlara dikkat çeken Bartels, "Mevcut teçhizatın sadece bir kısmı kullanılabilecek durumda" dedi.

Sosyal demokrat politikacı, Hamburg'dan yayın yapan Norddeutsche Rundfunk'a (NDR) yaptığı açıklamada, "Acilen yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da yeni, modern cihazların satın alınması ve stokların yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Bartels, Alman ordusununAvrupa savunma ittifakına daha fazla katkıda bulunmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

Almanya'nın NATO'nun yüzde ikilik savunma harcamaları hedefine uymasının da önemli olduğunu ifade eden Bartels, "Bu düşünülemez bir miktar da değil" ifadesini kullandı. SPD'li politikacı, bu oranın Soğuk Savaş sırasında yüzde beş olduğunun altını çizdi. 2014 yılında Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde üye ülkeler savunma harcamalarını GSYİH'larının en az yüzde 2'si oranına yükseltmeyi taahhüt etmişti.

dpa / TY, BK

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