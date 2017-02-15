Alman polisinden Telegram'da "cinayet planı" iddiasına operasyon

Almanya'da aşırı sağcı ve aşı karşıtı grupların etkin olduğu doğu eyaletlerinden Saksonya'nın Dresden kentinde bu sabah polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Eyalet Başbakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Michael Kretschmer'i öldürme yönünde planlar yaptığı iddia edilen gruba yönelik operasyonunun "devleti hedef alan ağır şiddet saldırısı hazırlığında bulunmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Tom Bernhardt, beş yerde yapılan aramada ele geçirilen silahların incelendiğini, beş de şüphelinin bulunduğunu duyurdu.



Geçen hafta sosyal paylaşım ağı Telegram'daki bir grubun Kretschmer'e yönelik cinayet planları yaptığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçleri, Telegram'daki söz konusu sohbet grubunun üyelerinin silahlı olabileceği tehlikesi nedeniyle operasyona özel komando birliklerinin de dahil edildiğini duyurdu.

ZDF televizyon kanalının programı Frontal 21'in geçen hafta ortaya çıkardığı bilgilere göre, "Dresden Offlinevernetzung" (Dresden Çevrimdışı Ağ) isimli bir grup, koronavirüs vaka sayılarının yüksek, aşılanma oranının düşük olduğu ve bu nedenle sıkı tedbirlerin uygulandığı Saksonya'da eyalet hükümetinin pandemiyle mücadele kararlarını reddediyor. Frontal 21'in haberinde, söz konusu grubun eyalet Başbakanı Kretschmer ile diğer hükümet üyelerine yönelik suikast planları hakkında konuştuğunun emniyet tarafından tespit edildiği de aktarılmıştı.

Telegram üzerinden örgütlü olduğu belirtilen grubun ateşli silahlar ile "Tatar Yayı" diye bilinen oka benzer yakın mesafe silahları bulunduğuna dair bilgiler paylaştıklarının saptandığı kaydediliyor.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer

Eyalet Emniyet Teşkilatı: Çok sayıda şüpheli var

Şüphelilere yönelik Dresden ve çevresinde çok sayıda güvenlik birimiyle bu sabahtan beri süren operasyona ilişkin bir açıklama yapan Saksonya Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Tom Bernhardt bu sabah Twitter hesabından "Çok sayıda şüpheli mevcut. Operasyonlar sabahın erken saatlerinden beri sürüyor" açıklamasını yaptı.

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada da operasyonun Telegram kanalındaki "Dresden Offlinevernetzung" adlı grubun üyelerine yönelik olduğuna ve grupta eyalet başbakanı ile hükümet üyelerine saldırı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekti.

Kendisine suikast planlandığı iddiaları üzerine açıklama yapan Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer da "mevcut bütün hukuki imkanlar dahilinde söz konusu dışlayıcı akımla mücadele edilmesi" gerektiğini savundu ve hakkında suikast tehditleri bulunan hükümet üyelerini kastederek "Kamuda görevli kişilerin korkmaksızın görüşlerini belirtebilmesi ve işlerini yapabilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Almanya'da son haftalarda içinde bulunulan dördüncü koronavirüs pandemisi dalgasıyla yeni vaka sayıları ve vefatlar artmış, aşırı bulaşıcı olan Omicron varyantı tespiti ile de tedbirler daha da sıkılaştırılmıştı. Kurulan yeni hükümet de hastaneler, yaşlı ve engelli bakım evleri, muayenehaneler başta olmak üzere belli alanlarda çalışanlara aşı zorunluluğu kararı da aldı. Ülkede genel bir aşı zorunluluğu tartışması da gündemde.

Alman siyasetçilerden Telegram'a yaptırım talepleri geldi

Son haftalarda aşı olma oranının düşük olduğu doğudaki eyaletlerde bildiri yapılmaksızın eş zamanlı gösteriler düzenleniyor. Bu gösterilerin bazılarında hafta sonunda arbede yaşanmış, çok sayıda polis yaralanmıştı.

İstihbarat ve emniyet de pandemiyle mücadele tedbirleri ve aşı karşıtı bu gruplarda aşırı sağcıların kontrolü ele almasından ve bu tür eylemlerin daha da radikalleşmesinden endişeli. Kimi uzmanlar ise söz konusu eylemlerin "terörist kampanyalara dönüşebileceği" uyarısında bulunuyor.

Almanya'da Telegram üzerinden yayılan nefret söylemi ile şiddet ve protesto çağrılarının artması üzerine siyasetçiler söz konusu mesajlaşma uygulamasına yönelik sert yaptırımlar getirilmesi talebinde bulunuyor.

AFP/ ETO,HS

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