 Alman polisi: Muhtemel bir terör saldırısı önlendi | TÜRKİYE | DW | 18.07.2019

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TÜRKİYE

Alman polisi: Muhtemel bir terör saldırısı önlendi

Radikal İslamcıların saldırı hazırlığından şüphelenen Alman polisi, Düren ve Köln kentlerinde düzenlenen baskınlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Alman polisi, radikal İslamcıların terör saldırısı yapmaya hazırlandığı yönündeki istihbarat üzerine bugün sabahın erken saatlerinde harekete geçerek Düren ve Köln kentlerinde baskınlar düzenledi. Özel timlerle yedi eve baskını düzenlendiği, 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Baskınlar sırasında çok sayıda cep telefonu ve sabit disklere el konulduğu belirtildi.

Köln polisi direktörü Klaus-Stephan Becker, "bir terör saldırısına girişileceğine dair bilgiler” üzerine harekete geçildiğini, düzenlenen operasyonlarla "muhtemel bir terör saldırısının önlenebildiğini” açıkladı.

Düren'deki baskınlarda birçok materyale el kondu

Düren'deki baskınlarda birçok materyale el kondu

Soruşturma makamları, saldırı planına dair somut ve ayrıntılı bilgilere henüz sahip olmadıklarını aktardı.

Polis yetkilileri soruşturmanın odağında güvenlik makamlarının uzun süredir tanıdığı bir ismin olduğunu, hatta bu kişinin "ağır bir suç işleyebilecek tehlikeli bir kişi” olarak sınıflandırıldığı bilgisini paylaştı.

Köln'deki baskında arama köpekleri de kullanıldı

Köln'deki baskında arama köpekleri de kullanıldı

Sonradan Müslüman olan 30 yaşındaki şüphelinin, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinin yanı sıra Berlin'deki radikal İslamcılarla irtibat içerisinde olduğu, geçmişte IŞİD'e katılmak üzere başarısızlıkla sonuçlanan çok sayıda seyahat girişiminde de bulunduğu aktarıldı.

Sözkonusu şüphelinin şehit olmak istediği yönündeki ifadelerinin poliste bir intihar saldırısı hazırlığı bulunduğu kanaatinin oluşmasına yol açtığı belirtildi.

AFP, dpa, ard / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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