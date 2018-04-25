 Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak | ALMANYA | DW | 28.01.2019

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ALMANYA

Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak

Alman hükümeti otobanlarda genel hız sınırı tartışmalarına son noktayı koydu. Konunun koalisyon anlaşmasında olmadığını belirten hükümet sözcüsü, otobanlarda saatte 130 kilometre hız sınırının konmayacağını belirtti.

Deutschland Autobahn Geschwindigkeitsbegrenzung 120 Stundenkilometer (picture-alliance/dpa/S. Stein)

Almanya'da bir süredir devam eden, otobanlara genel hız sınırı tartışmasına hem hükümet sözcüsü hem de Federal Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu. Otobanlarda genel bir hız sınırı uygulanmasının gündemde olmadığını belirten Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konunun koalisyon sözleşmesinde de yer almadığını kaydetti. Almanya'da birçok noktada hali hazırda hız sınırının bulunduğunu belirterek "Akışı ayarlamak için genel hız sınırından daha zekice yöntemler de var" dedi, ancak ne tip "zeki yöntemlerin var olduğu" konusuna bir açıklık getirmedi.

Seibert, uzmanlardan oluşan bir çalışma grubunun trafik alanında daha yoğun iklim koruması üzerine araştırma yaptıklarını, kendilerinin de bu araştırmanın sonuçlarını beklediklerini sözlerine ekledi. Hükümet sözcüsü bu çalışmanın sonuçlarına göre, gerekli görüldüğü takdirde, sera etkisi yapan gazların emisyonunun azaltılması için belli adımların atılacağını belirtti.

Andreas Scheuer Autohersteller im Verkehrsministerium (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer

Ulaştırma Bakanı da hız limitlerine karşı

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer da Almanya'nın dünyanın en güvenli otobanlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, herhangi bir hız sınırına karşı çıktı. Scheuer hali hazırda var olan hız sınırlamalarının yeterli olduğunun altını çizdi.

Trafik kazalarında 10 ayda 2766 kişi öldü

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da Ocak 2018 ile Ekim 2018 arasında toplam 261 bin 556 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 2766 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların 17 bin 131'i otobanlarda meydana geldi. Otobanlardaki trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 372.

Kurum tarafından verilen diğer rakamlara göre en çok trafik kazasının olduğu eyalet, 52 bin 630 kaza ile Kuzey Ren-Vestfalya. Bavyera 46 bin 194 trafik kazası ikinci, Baden-Württemberg de 31 bin 890 trafik kazası ile üçüncü sırada.

AFP, dpa, rtr/NS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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