Alman ordusundan güvenlik açığı itirafı

Alman ordusu Webex üzerinden yaptığı video konferanslarda bir güvenlik açığı tespit edildiğini, ancak açığın 24 saat içinde giderildiğini bildirdi.

Alman ordusu, kullandığı video konferans platformunda yaşanan güvenlik açığının kapatıldığını açıkladı. Siber ve Bilgi Komutanlığı sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ordu tarafından kullanılan video konferans platformu Webex'te bir güvenlik açığı olduğunu, ancak bunun 24 saat içinde giderildiğini söyledi.

Güvenlik açığına ilişkin haber daha önce Zeit Online'da yayımlandı. Haberde, Cuma akşamına kadar 6 binden fazla video konferansa ait bilgilere internetten açık bir şekilde erişim sağlanabildiği belirtildi. Habere göre bazıları gizli olan bu toplantıların tarihi, saati ve davet eden kişi bilgileri görülebiliyordu.

Ordu, güvenlik açığı nedeniyle "video konferanslara fark edilmeden veya yetkisiz katılımın" mümkün olmadığını vurgulayarak, "Sonuç olarak konferanslara dair hiçbir gizli içerik sızdırılamadı" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanlığına eleştiri

Ordu içinde video konferanslardaki güvenlik açığı, siyasetçilerin eleştirilerine neden oldu. Yeşiller partili Milletvekili Konstantin von Notz güvenlik açığına istinaden Savunma Bakanlığını "büyük dikkatsizlik" yapmakla suçladı. Von Notz bu olayın, özellikle "güvenlik açısından hassas dosya ve bilgilerle" çalışan kurumların siber güvenliğinin gözden geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

İlk skandal değil

Alman ordusu Mart ayında da bir dinleme skandalıyla sarsılmıştı.

Russia Today, Alman subaylara ait olduğu belirtilen ve doğruluğu teyit edilen 38 dakikalık bir ses kaydı yayımlamıştı. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın diğer üst düzey ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Berlin'in Ukrayna'ya Taurus füzeleri verilmesi durumunda ortaya çıkabilecek ihtimaller konuşulmuştu. Görüşmede, Ukrayna'nın bunları hangi hedefleri vurmak için kullanmak isteyeceği, bu misyonların planlama aşamasında Alman askerlerinin bir görev üstlenmek zorunda kalıp kalmayacakları, Almanya'nın savaşa müdahil olmadan bu füzelerin Ukrayna'ya verilip verilemeyeceği ve verilmesi yönde siyasi bir karar alınması durumunda füzelerin ne zaman teslim edilebileceği ele alınmıştı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın yayımladığı ses kaydının sızdırılmasının "kişisel kullanım hatası" nedeniyle mümkün olabildiğini açıklamış, ancak ordudaki güvenlik açığı iddialarını reddetmişti.

AFP, DW/SSB, JD

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