 Alman ordusundan 10 yılda 199 aşırı sağcıya ihraç | ALMANYA | DW | 16.10.2018

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ALMANYA

Alman ordusundan 10 yılda 199 aşırı sağcıya ihraç

Son on yılda aşırı sağcı eğilimleri olduğu belirlenen 199 Alman askeri ya ordudan ihraç edildi ya da ihraç sürecinde bulunuyor. Ordunun karşı istihbarat birimi, iş başvurusu yapanları incelemek için görevlendirildi.

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ABD’nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Avrupa’da yükselen muhafazakâr eğilimden memnun olduğunu ve sağcı politikacıları güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi. Grenell, Alman ordusunu da eleştirdi. (04.06.2018)

Alman basınına yansıyan haberlere göre Alman ordusunda 2011 yılından bu yana 89 aşırı sağcı ve 24 İslamcı tespit edildi. Aşırıcıların sayısında azalma olduğu belirtildi. (26.05.2018)

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda köklü bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ordunun ülke savunmasındaki rolünün artırılması planlanıyor. (04.05.2018)

Alman basınındaki haberlerde Almanya Savunma Bakanlığı'nın orduya milyarlarca euro değerinde silah ve teçhizat almayı planladığı belirtildi. Ancak finansman sağlanamadığı için planın henüz kesinleşmediği kaydedildi. (23.04.2018)

2008 yılından bu yana Alman ordusunun 199 mensubunun aşırı sağcı eğilimlere sahip olduğunun belirlendiği ve bunun üzerine söz konusu kişilerin çoğunun ordudan ihraç edildiği ortaya çıktı.

Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesinin Salı günkü haberinde, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu 199 askerin 170'inin zorunlu askerlik döneminden bu yana ordu mensubu oldukları ifade edildi. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti yaklaşık yedi yıl önce, 1 Temmuz 2011 tarihinde kaldırılmıştı.

Federal Savunma Bakanlığı'ndan elde edilen verilere dayandırılan haberde, aşırı sağcılık şüphesi bulunan beş kişinin henüz ordudan ihraç edilmediği ve haklarındaki hukuki ve askeri sürecin sürdüğü belirtildi.

Söz konusu vakaların gün yüzüne çıkması üzerine orduya iş başvuru sürecinde de düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Ordu bünyesindeki askeri karşı istihbarat biriminin geçen yıl iş başvurusunda bulunan kişilerin geçmişlerini incelemek amacıyla görevlendirildiği bildirildi. Şu ana dek 16 bini aşkın güvenlik incelemesinde bulunulduğu aktarıldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsünün aktardığına göre, yapılan incelemeler sonucunda belirli kişilerin orduya katılması ve silah eğitimi almasına "birden fazla kez" engel olunuldu. Sözcü, "Aşırı sağcılık, aşırı solculuk ya da İslamcı bir geçmişi bulunsun, aşırıcılığın, 260 bin mensubu bulunan Alman ordusunda yeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Ordunun karşı istihbarat biriminin, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde, aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu şüphesi bulunan toplam 151 vakayı incelediği ve bunların ikisinin teyit edildiği belirtildi.

epd,DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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