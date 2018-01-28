Alman ordusunda 550 aşırı sağ şüphelisi var

Alman askeri istihbarat servisi MAD aşırı sağcılık şüphesiyle hakkında inceleme başlatılan ordu mensuplarının sayısının 550 olduğunu açıkladı. MAD Başkanı Christof Gramm, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada bu sayının geçen yıl 360 olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen kişilerin özel harekat timi KSK içerisinde yoğunlaştığı belirtiliyor. "KSK içindeki şüpheli vakalar, ordudaki geri kalan diğer vakaların beş katı kadar" diyen Gramm "Bir dizi insan KSK’yı terk etmek zorunda kaldı" diye konuştu. KSK askerlerinin özel becerilere sahip olduğunu belirten Gramm, bu birimin özellikle titiz bir biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi. "Söz konusu olan haklı gerekçelerle izole edilmiş ve kendini son derece seçkin olarak gören, görmesi de gereken bir birim" diyen Gramm birim içerisindeki yakın ilişkilerin de riskler taşıdığını ifade etti.

Alman askeri istihbarat servisi MAD Başkanı Christof Gramm

Gramm geçen yıl orduda 14 aşırılık yanlısının tespit edildiğini ve bunların sekizinin aşırı sağcı olduğunu söyledi. Bunların ordudan ihraç edildiğini ya da edileceğini belirten Gramm, askeri istihbaratın 40 kişinin de "anayasaya sadakatte eksikliğinin" olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Gramm 2020 yılında konuyla ilgili resmi bir MAD faaliyet raporu yayınlanacağını belirtti. Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels böyle bir rapor talep etmişti.

"Gölge ordu" tespit edilemedi

MAD Başkanı Gramm, Alman ordusunun içinde bir "gölge ordu" olduğu yönündeki iddiaları ise reddetti. Buna ilişkin dayanak noktalarını ciddiye aldıklarını ve yoğun olarak araştırdıklarını belirten Gramm "Böylece aşırılık yanlılarını ve anayasaya sadakat eksikliği olan şahısları, ki bunlar kısmen birbirlerini de tanıyorlardı, tespit ettik. Ancak devletimizi bertaraf etmek isteyen hedef ve amaç odaklı, hatta şiddete hazır bir grup tespit edemedik" dedi.

dpa / EC, BW

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