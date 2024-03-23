Alman Merkez Bankası Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel "Aşırı sağcılar, yatırımcıları ve nitelikli yabancı işçileri korkutup kaçırıyor" dedi. Nagel, iş dünyasına da "Ekonomik durumu, olduğundan daha kötü göstermeyin" çağrısında bulundu.

Alman Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da aşırı sağın yükselişinin ülke refahına yönelik tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Funke Medya Grubu gazetelerine açıklamada bulunan Nagel, "Herkese aşırı sağ tehdidini hafife almamaları için çağrıda bulunuyorum" dedi. "Aşırı sağcılar yatırımcıları ve nitelikli yabancı işçileri korkutup kaçırıyor" ifadelerini kullanan Nagel, bunun "ülke refahını tehdit ettiğini" belirtti.

Aşırı sağın Almanya'daki yükselişinden bir vatandaş olarak kendinin de büyük endişe duyduğunu ifade eden Nagel, "Bu nedenle hayatımda ilk kez geçenlerde Frankfurt'taki demokrasi mitingine katıldım" dedi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ülkede oylarını giderek artırması üzerine son aylarda birçok kentte üst üste geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

Almanya'da 2013 yılında kurulan vegöç karşıtı söylemleriyle artırdığı oylarının katkısıyla 2017'de Federal Meclis'te temsil hakkı elde eden AfD'ye destek, Alman ekonomisindeki gerileme ve yükselen enflasyonun etkisiyle son bir senede yeniden ivme kazandı.

Almanya'da Ocak ayından bu yana çok sayıda aşırı sağ karşıtı gösteri yapıldı - (25.02.2024 / Dresden) Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

AfD'ye yönelik tepkiler, araştırmacı gazetecilik kuruluşu Correctiv'in 10 Ocak'ta yayımladığı haber üzerine alevlenmişti. Haberde, 25 Kasım'da Potsdam'daki bir villada, AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinden isimlerin de katıldığı bir özel toplantı düzenlendiği ve bu etkinlikte Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareket'in eski sözcüsü Martin Sellner'in ülkedeki yerleşik yabancıların geri gönderilmesi anlamına gelen "tersine göç" planını sunduğu bildirilmişti.

"Ekonomik felaket olur"

Merkez Bankası Başkanı Nagel, belli bir partiden bahsetmek istemediğini ancak Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ya da Euro'dan çıkması gibi düşünceler varsa bunun akıldan bile geçirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu hepimiz için bir ekonomik felaket olur" uyarısında bulunan Nagel, AB ve parasal birliğin Almanya'nın refahı için köşe taşı olduğunu ifade etti.

Almanya'nın yüzleşmek zorunda olduğu devasa güçlükleri küçültmek istemediğini belirten Nagel, iş dünyasına da ekonomik durumu önemsiz görmemeleri için çağrıda bulundu. Merkez Bankası Başkanı "Ancak durumu, gerçekte olduğundan da kötüleştirmemeliyiz. Aksi takdirde kimse Almanya'ya gelip yatırım yapmaz. Biz Avrupa'nın hasta adamı değiliz" diye ekledi.

DW,dpa,AFP / CÖ,ET

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