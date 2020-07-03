Alman hükümetinden Büyükada davası açıklaması

Alman hükümeti, Büyükada davasında çıkan mahkumiyet kararlarını eleştiren bir açıklama yaptı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, davada her ne kadar Peter Steudtner hakkında beraat kararı verilmiş olsa da diğer sanıklara verilen uzun hapis cezalarını "endişeyle" karşıladıklarını ifade etti. Sözcü Seibert, Türkiye'ye bir kez daha "hukuk devleti standartlarına" riayet etme çağrısı yaptı.

Büyükada davasında yargılanan Peter Steudtner beraat etti

Temmuz 2017'de Büyükada'da "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği" başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun karar duruşmasında dört sanık hapis cezalarına çarptırılırken yedi sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, "örgüt üyeliği" iddiasından 6 yıl 3 ay, hak savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Peter Steudtner'in de aralarında olduğu 7 kişi hakkında ise beraat kararı vermişti.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61

Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu diğer Alman vatandaşlarıyla ilgili olarak da Ankara ile diyalog halinde olunduğunu belirtti. Seibert, diğer Alman vatandaşlarına yönelik yürüyen davalarda hızlı bir çözüme varılmasını ümit ettiğini söyledi.

Alman Dışişleri'nin verilerine göre Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Adebahr, bu kişilerden kaçının siyasi tutuklu olduğunu tespit etmenin zor olduğunu söyledi.

"Vakaların şekillenmesi kısmen karmaşık" diyen Adebahr, tutukluların büyük çoğunluğunda uyuşturucu, adam yaralama gibi suçlamaların söz konusu olduğunu belirtti. Türkiye'de 65 Alman vatandaşı hakkında da çıkış yasağı bulunduğunu belirten Adebahr, Alman diplomatların cezaevlerinde tutukluları ziyaret etmesine izin verildiğini belirtti.

Sözcü Adebahr, ayrıca hükümetin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarında sadece koronavirüs pandemisindeki duruma dikkat çekmediğini söyledi. Adebahr, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara sosyal medya ağlarında yaptıkları açıklamalar konusunda da temkinli olma uyarısı yapıldığını vurguladı.

AFP, epd / EC, HS

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