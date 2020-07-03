 Alman hükümetinden Büyükada davası açıklaması | ALMANYA | DW | 06.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman hükümetinden Büyükada davası açıklaması

Alman hükümeti, Büyükada davasında çıkan mahkumiyet kararlarını "endişeyle" karşıladığını duyurdu.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümeti, Büyükada davasında çıkan mahkumiyet kararlarını eleştiren bir açıklama yaptı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, davada her ne kadar Peter Steudtner hakkında beraat kararı verilmiş olsa da diğer sanıklara verilen uzun hapis cezalarını "endişeyle" karşıladıklarını ifade etti. Sözcü Seibert, Türkiye'ye bir kez daha "hukuk devleti standartlarına" riayet etme çağrısı yaptı.

Büyükada davasında yargılanan Peter Steudtner beraat etti

Büyükada davasında yargılanan Peter Steudtner beraat etti

Temmuz 2017'de Büyükada'da "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği" başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun karar duruşmasında dört sanık hapis cezalarına çarptırılırken yedi sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, "örgüt üyeliği" iddiasından 6 yıl 3 ay, hak savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Peter Steudtner'in de aralarında olduğu 7 kişi hakkında ise beraat kararı vermişti.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61

Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu diğer Alman vatandaşlarıyla ilgili olarak da Ankara ile diyalog halinde olunduğunu belirtti. Seibert, diğer Alman vatandaşlarına yönelik yürüyen davalarda hızlı bir çözüme varılmasını ümit ettiğini söyledi.

Alman Dışişleri'nin verilerine göre Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 61. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Adebahr, bu kişilerden kaçının siyasi tutuklu olduğunu tespit etmenin zor olduğunu söyledi.

"Vakaların şekillenmesi kısmen karmaşık" diyen Adebahr, tutukluların büyük çoğunluğunda uyuşturucu, adam yaralama gibi suçlamaların söz konusu olduğunu belirtti. Türkiye'de 65 Alman vatandaşı hakkında da çıkış yasağı bulunduğunu belirten Adebahr, Alman diplomatların cezaevlerinde tutukluları ziyaret etmesine izin verildiğini belirtti.

Sözcü Adebahr, ayrıca hükümetin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarında sadece koronavirüs pandemisindeki duruma dikkat çekmediğini söyledi. Adebahr, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara sosyal medya ağlarında yaptıkları açıklamalar konusunda da temkinli olma uyarısı yapıldığını vurguladı.

AFP, epd / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’dan Büyükada eleştirisi: Aktivistlere verilmiş siyasi bir mesaj

Almanya’da Hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Kofler, Büyükada davasından çıkan mahkumiyet kararlarını eleştirerek, hükümlerin Türkiye’deki insan hakları aktivistlerine verilmiş bir mesaj niteliğinde olduğunu söyledi. (04.07.2020)  

Kılıç: Haklı ve doğru bir yerde durduğumuzu tarih gösterecek

Büyükada davasında yargılanan 11 sanıktan yedisi beraat ederken, dört sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. (03.07.2020)  

Büyükada davasında 4 mahkumiyet 7 beraat

Büyükada davasında kararını açıklayan mahkeme, yargılanan 11 sanıktan yedisi için beraat kararı verirken Taner Kılıç 6 yıl 3 ay, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. (03.07.2020)  

Benzer içerik

Aussenansicht eines Gerichtsgebäudes in Istanbul

Büyükada davasında 4 mahkumiyet 7 beraat 03.07.2020

Büyükada davasında kararını açıklayan mahkeme, yargılanan 11 sanıktan yedisi için beraat kararı verirken Taner Kılıç 6 yıl 3 ay, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berlin Flaggen Deutschland Türkei vor Kanzleramt

Almanya’dan Büyükada eleştirisi: Aktivistlere verilmiş siyasi bir mesaj 04.07.2020

Almanya’da Hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Kofler, Büyükada davasından çıkan mahkumiyet kararlarını eleştirerek, hükümlerin Türkiye’deki insan hakları aktivistlerine verilmiş bir mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkei Justizpalast Caglayan in Istanbul

Büyükada davasında karar bekleniyor 03.07.2020

İnsan hakları savunucularının yargılandığı "Büyükada davasında" bugün karar çıkması bekleniyor. Duruşma öncesinde Almanya ve Fransa'dan da Türkiye'ye çağrı geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya’da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışması

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarının düşük olduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin maske zorunluluğunun kaldırılması önerisi hararetli tartışmalara yol açtı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    