Alman hükümetinde korona anlaşmazlığı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Federal Hükümet korona politikasında anlaşmazlık yaşıyor. Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) gevşeme için zamanın henüz erken olduğu görüşünü taşırken FDP kısıtlamaların kaldırılmasından yana.

Scholz'a güçlü yönetim göstermediği eleştirisi

Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada Başbakan Scholz'un pandemi politikalarında güçlü bir yönetim sergilemediği eleştirisini yaptı. Yeşiller Partili siyasetçi "Hükümet başkanı bir pandemide güçlü bir yönetim sergilemeli, başka türlüsü olmaz" dedi.

Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Habeck de Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "Elbette bir açılma perspektifine ihtiyacımız var ancak gevşemeler doğru zamanda hayata geçirilmeli" dedi. Henüz Omicron dalgasının kırılmadığını söyleyen Habeck gevşeme konusunda tüm eyaletlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Önce ne yapılacağı gibi tek tek adımları aramızda ortaklaştırmamızı önemli görüyorum" diyen Habeck "Pandeminin nasıl bir gelişim gösterdiğine bakmak zorundayız. Almanya'da daha yaşlı nüfusta nispeten daha az aşılama oranlarına sahibiz. Ama temkinli bir biçimde umutlanmak için de nedenimiz var" diye konuştu.

Köln

Vaka sayıları yüksek

Hükümetin en küçük ortağı olan liberal çizgideki FDP ise kısa vadede gevşemeye gidilmesini istiyor. Ancak Almanya'da vaka sayıları rekor seviyelerde olmayı sürdürüyor. Robert Koch Enstitüsü'nün Pazar günü yaptığı açıklamaya göre yedi günlük insidans sayısı ilk kez 1400'ü aştı. Kısıtlamaların kaldırılmasını savunanlar ise Omicron vakalarının hafif seyrettiğine dikkat çekiyor. FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner mevcut korona tedbirleri için varolan hukuki dayanağın süresinin 19 Mart tarihinde dolduğuna dikkat çekti.

CSU lideri Söder: Hastane sayıları belirleyici

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise Federal Hükümet'ten bir açılma planı ortaya koymasını talep etti. Bild am Sonntag'a bir açıklama yapan Söder "Eğer sağlık sisteminin aşırı yük altına girmeyeceğinden emin olabiliyorsak, özgürlük hakları pandeminin diğer dönemlerinde olduğu gibi geri plana atılamaz" diye konuştu. Söder "Eğer hastane sayıları sabit kalıyorsa kültür, spor ve ticarette açılma adımları atmalıyız. FFP2 maskelerinin kullanımı temas kısıtlamalarının da geri alınmasına izin veriyor" dedi.

Frankfurt

Başbakanlar toplantısı 16 Şubat'ta

Almanya'da 16 Şubat tarihinde Başbakan Scholz ile eyalet başbakanları bir araya gelecek. 24 Ocak tarihinde Federal Hükümet ile eyalet hükümetleri hastanelerde dolululuk yaşanmaması halinde "açılma perspektifleri" oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda Almanya'da Omicron dalgasının zirvesine Şubat ortasında ulaşılacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Almanya'da anketlere göre halk da kısıtlamaların kaldırılmasından yana. Bild am Sonntag'ın Insa'ya yaptırdığı kamuoyu anketine göre halkın yüzde 49'u gevşemeden yana, yüzde 44 ise korona kısıtlamalarının sürmesini savunuyor.

dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe