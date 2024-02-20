Alman futbolu yasta: Andreas Brehme hayatını kaybetti

Alman futbolu, Franz Beckenbauer'in ardından önemli bir ismini daha yitirdi.

Batı Almanya'ya 1990 Dünya Kupası finalinde attığı penaltı golüyle şampiyonluk kazandıran ünlü futbolcu Andreas Brehme 63 yaşında hayatını kaybetti.

Brehme'nin partneri Susanne Schaefer, eski Alman milli futbolcunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada bulunan Schaefer, Brehme'nin dün gece ani kalp durmasının ardından yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Alman Milli Takımı, X hesabından Brehme'nin fotoğraflarını paylaşarak "Huzur içinde uyu" ve "Unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Brehme'nin formasını giydiği Bayern Münih, Kaiserslautern ve Inter Milan da aynı platformda yayımladıkları övgü dolu mesajlarla Alman futbolcuya veda etti.

Batı Almanya, Brehme'nin de oynadığı 1990 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı elemişti. Fotoğraf: Martina Hellmann/dpa/picture-alliance

Futbolculuk kariyerinde 1984-1994 yılları arasında 86 kez Alman milli takımınının formasını giyen Brehme; 1986, 1990 ve 1994 yıllarındaki Dünya Kupası turnuvalarında oynadı.

Alman milli takımının gelmiş geçmiş en iyi sol bekleri arasında sayılan Brehme, 1990 Dünya Kupası finalinde Diego Maradona'nın kaptanlığını yaptığı Arjantin'e karşı maçın son anlarında attığı penaltı golüyle Batı Almanya'yı 1-0'lık galibiyete ve şampiyonluğa taşıdı. 1986'da Meksika'daki Dünya Kupası'nda ise Brehme'nin de formasını giydiği Batı Almanya, finalde Arjantin'e yenilmişti.

Batı Almanya, 1990 Dünya Kupası'nda Roma'daki final maçında Arjantin'i Brehme'nin 85'inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Fotoğraf: Sven Simon/dpa/picture-alliance

Her iki ayağıyla da penaltı atıyordu

Brehme'nin 1986 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Meksika'yı penaltı atışları sonucunda eledikleri maçta sol ayakla, 1990 Dünya Kupası finalinde ise sağ ayakla penaltı kullanması şaşkınlığa neden olmuştu.

Brehme, 2022 yılında FourFourTwo dergisine verdiği röportajda, "Açıkçası hangi ayağımın daha kuvvetli olduğunu bilmiyorum... Daha ziyade sağ ayağımı kullandığım bilindiği için 1986'da neden penaltıyı sol ayağımla attığım soruldu. Farkına bile varmamışım. Benim için fark etmiyor" demişti.

Brehme'nin milli formayı son kez giydiği maç da yine bir Dünya Kupası mücadelesi oldu. Almanya, Brehme'nin de oynadığı 1994 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Bulgaristan'a yenilerek kupaya veda etmişti.

1990 Dünya Kupası'nı kazanan Batı Almanya'nın teknik direktörü Franz Beckenbauer, takım kaptanı Lothar Matthäus ve şampiyonluğu getiren golü atan Andreas Brehme, uçakla Roma'dan Frankfurt'a dönerken bu pozu veriyor. Fotoğraf: Wolfgang Eilmes/dpa/picture alliance

Serie A ve Bundesliga'da şampiyonluklar yaşadı

Hamburg doğumlu Brehme, futbolculuk kariyerinin en başarılı yıllarını 1988-1992 yılları arasında Inter Milan'da geçirdi. İtalyan kulübüyle 1989'da lig, 1991'de ise UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ülkesinde 1986-1988 yılları arasında top koşturduğu Bayern Münih'te de 1987'de Bundesliga şampiyonluğu sevinci yaşayan Brehme, ilki 1981-1986, ikincisiyse 1993-1998 yılları arası olmak üzere iki dönem de Kaiserslautern forması giydi. Brehme, 1992-93 sezonunda ise İspanya'nın Zaragoza kulübünde oynadı.

Andreas Brehme ve bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Toni Schumacher, Kaiserslautern ile Köln arasındaki bir maç esnasında konuşurken görülüyor. Fotoğraf: IMAGO

Ancak Brehme'nin teknik direktörlük kariyeri, futbolculuğundaki başarılarının gölgesinde kaldı. 2000'li yılların başında Almanya'da Kaiserslautern ve Unterhaching ekiplerini çalıştıran Brehme, 2005-2006 sezonunda ise Stuttgart'ta İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni'nin yardımcılığını yaptı. Ancak bu kulüplerin hiçbirinde hedeflediği başarılara ulaşamadı.

Alman futbolunun bir başka önemli ismi Franz Beckenbauer de geçen ay 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/CÖ,BÖ

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