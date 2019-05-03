 Alman Futbol Federasyonu’na vergi baskını | ALMANYA | DW | 07.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman Futbol Federasyonu’na vergi baskını

Alman Futbol Federasyonu (DFB) binası ve federasyon yetkililerinin evleri vergi sahteciliği soruşturması kapsamında arandı. Federasyon yöneticilerinin milyonlarca euroluk vergi usulsüzlüğü yapmakla suçlanıyor.

default

Franfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Alman Futbol Federasyonu’na (DFB) baskın düzenlendiği ve federasyon binası dahil olmak üzere federasyonun eski ve şu an görev yapan yetkililerinin evlerinin vergi usulsüzlüğü soruşturması kapsamında arandığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında federasyonun altı eski ve şu an görev yapan üyesinin "ciddi vergi usulsüzlüklerini” inceleyen bir soruşturmaya uğradığı belirtildi. Savcılık açıklamasında "Şu ana kadar yapılan soruşturma suçlananların vergi yanlışlığını bildiğini ancak DFB'ye ciddi bir vergi avantajı sağlamak için ses çıkarmadığını ortaya koydu” denildi.

Açıklamada kimlerin soruşturmaya uğradığına dair isim verilmedi. Bu kişilerin 2014 ve 2015 yılında Almanya milli takımının maçlarının stadyum içindeki reklam gelirlerinin vergi bildirimlerinde "bilerek yanlış beyanda bulunarak” varlık yönetimi geliri olarak bildirdiği ve bu şekilde 4.7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

DFB varlık yönetiminden elde ettiği gelirler için vergi ödemiyor ancak diğer ticari faaliyetlerden doğan gelirler için vergi ödemekle yükümlü. DFB’nin bu konudaki sorulara yanıt vermediği bildirildi.

Hessen, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yapılan baskına 200 yetkilinin katıldığı bildirildi.

DFB skandalları

DFB daha önce de usulsüzlüklerle gündeme gelmişti. Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için  futbol federasyonu yetkilileri tarafından rüşvet ödendiği iddiaları üzerine 2015 yılında soruşturma başlatan, İsviçre Başsavcılığı 2006 FIFA Dünya Kupası’nın organizatörleri hakkında geçen yıl dava açmıştı. İsviçre şampiyonanın Almanya’ya verilmesi süreciyle ilgili olarak Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger, eski genel sekreteri Horst R. Schmidt ile FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında, "DFB Teftiş Kurulu'nu, 6,7 milyon euro tutarındaki ödemenin gerçek nedeni konusunda hileli yollarla yanıltmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

Geçen yıl Alman Futbol Federasyonu (DFB) eski başkanı Reinhard Grindel şüphe oluşturan ek gelirleri ve 6 bin euro değerinde bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine dair haberlerin medyada yer alması üzerine istifa etmişti.

SID, AFP, Reuters / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman Futbol Federasyonu yeni prim sistemini açıkladı

Alman Futbol Federasyonu, milli futbolculara EURO 2020 elemelerinde en fazla 3 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Federasyon, 2018'deki kötü sonuçlar üzerine prim sistemini değiştirme kararı almıştı.  

Benzer içerik

GES Fussball DFB-Training Leipzig 17.11.2018

Alman Futbol Federasyonu yeni prim sistemini açıkladı 03.05.2019

Alman Futbol Federasyonu, milli futbolculara EURO 2020 elemelerinde en fazla 3 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Federasyon, 2018'deki kötü sonuçlar üzerine prim sistemini değiştirme kararı almıştı.

DFB Präsident Grindel tritt zurück

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti 02.04.2019

DFB Başkanı Grindel, pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğini doğrulayarak istifa ettiğini açıkladı. Grindel, Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Özil ile ilgili tartışmalardaki tutumuyla da eleştirilmişti.

Reinhard Grindel

Grindel FIFA ve UEFA’daki görevlerinden de istifa etti 10.04.2019

Pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Alman Futbol Federasyonu başkanlığından geçen hafta istifa eden Reinhard Grindel, FIFA ve UEFA’daki görevlerini de bıraktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Berlin’de yeni kısıtlamalar yolda

Berlin’de artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalar getiriliyor. Toplu etkinlikler, bar ve restoranların açılış saatlerinde düzenlemeye gidildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  