Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Türkiye'ye eleştiri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın hangi ülkede düzenleneceğine karar verilmesine kısa süre kala Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel ev sahipliği yarışındaki tek rakipleri olan Türkiye'yi eleştirdi.

Grindel, Alman televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan röportajda, Türkiye'nin gerçekçi olmadığı hâlde UEFA'ya her türlü garantiyi verdiğini söyledi. Grindel, şampiyonayı hangi ülkenin düzenleyeceğine karar verecek olan UEFA Yönetim Kurulu'nun, Almanya’nın ise neler yapabileceğini iyi bildiğini belirtti. Grindel, “Bir Euro tutacak dersem, bir Euro tutar. Bu sözüm 2024 için de geçerlidir” dedi.

Federasyon Başkanı Grindel, "UEFA’nın Almanya tecrübelerinin olumlu olduğunu, örneğin düzenledikleri Şampiyonlar Ligi finallerinde verdikleri söze uyduklarını" sözlerine ekledi.

UEFA Yönetim Kurulu'nun 17 üyesi, 27 Eylül Perşembe günü Nyon'da yapılacak olan oylamada ev sahibi ülkeyi belirleyecek. Oylamaya UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Grindel ve Türk üye Servet Yardımcı katılmayacak.

Ceferin: Üyelere güveniyorum

UEFA Başkanı Ceferin, Yönetim Kurulu üyelerinin "şeffaf ve doğru karar vereceklerine güvendiğini” söyledi. Ceferin azami kâr elde etmenin UEFA için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynı zamanda ciddi bir gelir kaynağı. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nın ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nın vergi muafiyetini kaldırmış olması, gelirleri düşürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor.

Türkiye'nin verdiği vergi muafiyeti güvencesi, UEFA'nın geçen Cuma yayımladığı değerlendirme raporunda dikkat çekmişti. Ancak raporda genel olarak Almanya'nın adaylık dosyası daha olumlu değerlendirilmişti. Türkiye'ye özellikle insan haklarına saygı kriteri açısından eleştiri getirilmişti. Raporun, UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde yapılacak oylama açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak oylamaya katılacak UEFA Yönetim Kurulu üyelerine, her iki ülkenin adaylık dosyaları konusunda fikir vermesi açısından önem taşıyor.

Löw "umutlu" konuştu

Ev sahipliği için yarışan iki ülkenin şansını yorumlayan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ise "haftaya avantajla girdiklerini" söyledi. Löw, "Almanya'nın çok kapsamlı, ciddi ve yaratıcı bir adaylık kampanyası yürüttüğünü ve sonuçtan umutlu olduklarını" söyledi.

Löw, Mesut Özil'in ırkçılık gerekçeiyle milli takımı bırakmasıyla ilgili tartışmaların UEFA Yönetim Kurulu'nun kararında rol oynayacağını sanmadığını belirtti. Alman teknik direktör 2024 yılında da milli takımın başında olup olmayacağını şimdiden söyleyemeyeceğini, ancak "ev sahipliğini yaptıkları 2006 Dünya Şampiyonası finallerinin Alman futbolunda parlak bir dönemin başlamasına yaradığını" dile getirdi.

DW,dpa/AG,CÖ

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