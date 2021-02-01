Alman Etik Kurulu'ndan aşı ayrıcalığına ret

Almanya'da devam eden aşı kampanyası, aşı olanlara ayrıcalık tanınıp tanınmaması gerektiği tartışmasına yol açtı. Tartışmayla ilgili tavsiyesini açıklayan Alman Etik Kurulu da korona aşısı yaptıranlara devlet tarafından ayrıcalık tanınmasına karşı olduğu görüşünü dile getirdi.

Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, Perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada, aşılananların virüsü başkalarına bulaştırıp bulaştırmayacaklarının henüz kesin olarak bilinmediğine dikkat çekerek ayrıcalık talebinin bu durumun netlik kazanmasından sonra gündeme gelebileceğini söyledi.

Korona salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların temel haklara ciddi müdahaleler içerdiğini vurgulayan Buyx, enfeksiyon sayılarının düşmeye devam etmesi halinde pandemiyle mücadele için getirilen kısıtlamaların, salt aşı yaptıranlar için değil, toplumun genelini kapsayacak şekilde sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx

Kurul'un tavsiye kararı

Etik Kurulu'nun tavsiye kararında ise "Etik Kurulu'nun görüşüne göre mevcut koşullarda virüsün aşılanmış kişiler tarafından yeniden yayılma olasılığının yeterince güvenli bir şekilde saptanmamış olduğundan devletin bireysel olarak özgürlük kısıtlamalarını kaldırması engellenmelidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mevcut kısıtlamaların ağır Covid-19 vakalarının sağlık sistemini aşırı derecede zorlamaya devam ettiği sürece uygulanmasının yerinde olacağı belirtilerek bu tür risklerin azalması halinde pandemiyle mücadele önlemlerinin de herkesi kapsayacak şekilde hafifletilmesi gerektiği vurgulandı.

Bununla birlikte, mesafe kuralları ve maske zorunluluğu gibi kısıtlamların nispeten "az kısıtlayıcı" kurallar olduğu kaydedilen açıkmada, aşılanmış olanlar da dahil herkesin her durumda makul davranması gerektiği uyarısı yapıldı.

Üyeleri Federal Meclis Başkanı tarafından atanan Alman Etik Kurulu, toplum ve siyasete yaşamsal konulardaki tartışmalarla ilgili görüş ve öneriler sunarak, rehberlik yapar.

dpa,rts/TY,HS

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