 Alman ekonomisine Biontech aşısı | Almanya | DW | 14.01.2022

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Almanya

Alman ekonomisine Biontech aşısı

Koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi, Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki etti.

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Koronavirüse karşı ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı sayesinde milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisine de ivme kazandırdı.

Konjonktür Araştırmaları ve Makroekonomi Enstitüsü (IMK) ile Kiel mekezli Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Biontech'in ticari başarısının 2021 yılında Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yüzde 0,5'lik katkı sağladığı tahmininde bulundu.

Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021'de yüzde 2,7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Daire yetkilisi Michael Kuhn, konjonktüre Biontech'in belirgin bir etkide bulunduğunu teyit ederek "Etki dikkat çekici nitelikte. Ancak kurum olarak şirketlerle ilgili bilgi paylaşamayız" dedi.

Biontech'in Comirnaty aşısı Marburg'daki tesiste üretiliyor.

Biontech'in Comirnaty aşısı Marburg'daki tesiste üretiliyor.

IMK Bilim Direktörü Sebastian Dullien, büyüme oranında Biontech'in belirgin bir rol oynadığını belirterek, "Şirket, büyüme oranına da yarım puanlık etki etti. Biontech etkisi olmadan büyüme yüzde 2,2'de kalırdı" dedi. Dullien, "Tek bir Alman şirketin şimdiye kadar büyümeye bu kadar güçlü katkı sağladığını hiç hatırlamıyorum" diye konuştu. IMK verilerine göre Biontech, GSYİH'daki artışa da beşte bir oranında katkı sağladı.

IfW Konjonktür Birimi Direktörü Nils Janssen de GSYİH hesaplarına ilk kez yıl sonunda gelen milyarlarca euro değerindeki lisans gelirlerinin de dahil olduğunu belirterek "Biontech'in GSYİH'yı yaklaşık yüzde 0,5 oranında artırdığını tahmin ediyoruz. Bu çok özel bir durum" diye konuştu.

2021'de aşıdan 16-17 milyar euroluk ciro

Biontech, kendi verilerine göre 2021 yılında aşıdan 16 ila 17 milyar euroluk ciro yaptı. Koronavirüse karşı geliştirilen Comirnaty aşısı, 2008'de kurulan şirketin piyasaya çıkan ilk ürünü oldu. Şirketin 2020 yılındaki cirosu 500 milyon euronun altındaydı.

Uzmanlar, Biontech'in aşıyı Almanya'nın Marburg kentindeki tesiste üretmesi, ABD'li partneri Pfizer'den milyarlarca euroluk ödenek alması ve yurt dışından ithalat ihtiyacının oldukça az olması gibi faktörlerin, şirket cirosunun ekonomik büyümeye doğrudan katkısını güçlendirdiğine işaret ediyor.

Biontech CEO'su Uğur Şahin, şirketin aşıdan 2022'de elde edeceği ciro ile ilgili tahminini 17 milyar euro olarak açıklamıştı.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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