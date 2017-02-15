 Alman doktorlardan 12 yaş üstüne korona aşısı tavsiyesi | Almanya | DW | 17.10.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Alman doktorlardan 12 yaş üstüne korona aşısı tavsiyesi

Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti, 12-17 yaş grubu çocuk ve gençler için korona aşısı tavsiyesinde bulundu.

default

Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti, 12 yaşından itibaren çocuk ve gençlere korona aşısı yapılmasını tavsiye ediyor. Cemiyet'in Başkanı Jörg Dötsch, Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) Cumartesi günü verdiği demeçte, 10 milyondan fazla çocuk ve genç ile ilgili toplanan veriler ışığında aşının "genel ve koşulsuz" olarak tavsiye edildiğini kaydetti.  

Dötsch, aşının 12 yaşından itibaren "yetişkinler için olduğu kadar acil olduğunu" kaydetti. Dötsch, risk/yarar değerlendirmesinin açık ara aşıya işaret ettiğini söyledi.

Pandemiyle mücadele için okullarda bir "ara yol" bulunmasını öneren Jörg Dötsch "Hâlâ enfeksiyonun çocuklar arasında yayılmasını istemiyoruz ancak öte yandan onların yine kapanan okullar ve isolasyon önlemlerinden muzdarip olmalarını da istemiyoruz" diye konuştu.

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) uzun süren tartışmaların ardından geçen Ağustos'ta 12-17 yaş grubu için koşulsuz aşı tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya'da Biontech/Pfizer ve Moderna firmalarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların 12 yaşından itibaren kullanımına izin veriliyor.

Mainz merkezli Biontech firması ve ABD'li ortağı Pfizer geçen Cuma günü, geliştirdikleri Comirnaty adlı koronavirüs aşısının AB'de 5-11 yaş grubunda kullanımına izin verilmesi için başvuruda bulundu. İki firma bunun için bir klinik araştırmanın sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ilettiklerini kaydetti.

Okullarda enfeksiyon olaylarının arttığı kaydediliyor

Okullarda enfeksiyon olaylarının arttığı kaydediliyor

Okullarda vakalar artıyor

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, "Enfeksiyon rakamları şu anda durağan gözükse de okullarda şimdiye kadar, özellikle de kıştan bu kadar önce karşılaşmadığımız bir yoğunlukta enfeksiyon olaylarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Meidinger, bunu ilk nedeninin bu yaş grubunun çoğunun henüz aşılanmamış olması, ikinci nedeninin ise birçok eyalette okullarda koruyucu sağlık önlemlerinin artık eskisi kadar ciddiye alınmaması olduğunu söyledi. Meidinger maske uygulamasının genel olarak kaldırılması için ise çok erken olduğunun açıkça ortada olduğunu savundu.

AFP/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da 12-17 yaşa aşı için onay

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu uzun süren tartışmaların ardından 12-17 yaş grubu için koşulsuz aşı tavsiyesinde bulundu. Tavsiye şimdiye kadar risk grupları için geçerliydi.  

Çocuklar koronavirüs aşısı olmalı mı?

Almanya Daimi Aşı Komisyonu çocuk ve gençler için genel bir aşı tavsiyesinde bulunmadı. Uzmanlar tam olarak bilinmeyen olası aşı risklerine dikkat çekiyor.  

Avrupa'da BioNTech aşısının 12-15 grubuna kullanımına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Tavsiye kararını uygulama yetkisi AB üyesi ülkelerin ulusal hükümetlerinde.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dost acı söyler

Başbakan Merkel son resmi ziyareti için İstanbul'daydı. Nahoş konuları da masaya yatırmak için imkanı vardı ancak bunu kullanmadı. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan bunu kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  