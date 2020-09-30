 Alman Dışişleri raporu: Türkiye’de ifade özgürlüğü iptal | ALMANYA | DW | 30.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman Dışişleri raporu: Türkiye’de ifade özgürlüğü iptal

Alman Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile ilgili hazırladığı bir raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtildi.

Berlin Flaggen Deutschland Türkei vor Kanzleramt (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili hazırladığı yeni bir raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın ele geçirdiği rapor, "İltica ve Sınırdışı Etmeye İlişkin Durum Üzerine Rapor" başlığını taşıyor.

Raporda "Türk anayasası ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor. Pratikte ise bu haklar geniş ölçüde iptal olmuş durumda" deniliyor. Türkiye'de yazılı ve görsel medyanın "hemen hemen tamamen tek sesli hale getirildiği" de kaydediliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı sığınmacı veren ülkelere ilişkin düzenli olarak hazırladığı durum raporları makamların iltica süreçlerinde alacağı kararlar açısından öneme sahip. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), yabancılar şubeleri ve mahkemeler sığınmacının geldiği ülkedeki durum hakkında bir yargıya varmak için bu raporlardan faydalanıyor. 31 sayfa olan güncel rapor 24 Ağustos tarihini taşıyor ve Türkiye'de Haziran ayındaki durumu ifade ediyor.

Almanya'ya Türkiye'den geçen yıl iltica başvurusunda bulunanların sayısı yaklaşık 10 bin 800. Bu kişilerin hemen hemen yarısının kalmalarına izin verildi. Alman Dışişleri'nin raporunda belli medya organlarına abone olmuş olmak, bazı bankaları ya da cep telefonu uygulamalarını kullanmanın bir kişinin Gülen yapılanması üyesi sayılması için yeterli görüldüğü ifade edildi. Gülen yapılanmasına üye olduğu düşünülen bir kişinin de cezai kovuşturmaya tabi olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca "Türk makamları, özellikle PKK ve Gülen taraftarı olduğu düşünülen kişiler de olmak üzere hükümet karşıtlarını yurtdışında izliyor, tıpkı Almanya'da kayıtlı derneklerin faaliyetlerini izlediği gibi" denildi.

Türk yargısının terör suçlamasını kolayca yöneltebildiği belirtilen raporda Türk güvenlik güçlerinin Güneydoğu'daki yaklaşımlarını eleştirmenin bile terör propagandası olarak değerlendirilebildiği belirtildi.

Aussenansicht eines Gerichtsgebäudes in Istanbul

Çağlayan Adliyesi

"Yargı ya işlevsiz ya da siyasetin etkisi altında"

Raporda ayrıca yargının "geniş kesimlerinin işlevsiz" halde ve kısmen de siyasetin etkisi altında olduğu ifade edildi. "Ayrıca tek tek yargıçlar tartışmalı kararlar almaları halinde görevden alınırken ya da ceza olarak başka yere sürgün edilirken başka yargıçlar aynı sanıklar hakkında siyasetin işine gelen sonuçlar çıkmasını sağlayabiliyor" denildi.

Raporda Türkiye'deki göçmenlerin durumuna ilişkin ise daha iyimser bir tablo çizildi. Türkiye'de resmi rakamlara göre yaklaşık 4 milyon sığınmacı yaşarken bunlardan 3 milyon 600 binini Suriyeliler oluşturuyor. Raporda, yetkili makamların Suriyeli olmayan sığınma başvurularını inceleme konusunda ağır yük altında olduğu belirtildi. Kayıtlı sığınmacıların tıbbi bakım hakkı olduğu ve prensipte çalışabildikleri, ancak pratikte bunun zor olduğu ve hemen hemen hepsinin kayıtsız çalıştığı ifade edildi.

İnsan hakları örgütlerinin sığınmacılara kötü muamelede bulunulduğu yönündeki raporlarına da değinildi. "Bunun sistematik bir pratik olduğu anlaşılamamıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'nin sığınmacı politikasını uluslararası karşılaştırma sonucunda olumlu olarak değerlendirmektedir" denildi.

Pro Asyl yöneticilerinden Günter Burkhardt

Pro Asyl yöneticilerinden Günter Burkhardt

Pro Asyl: Almanya'nın Türkiye'ye sığınmacı teslim etmesi bir skandal

Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ise tamamen tersini savunuyor. "Türkiye koruma arayanlara yaklaşım konusunda tamamen bir kara kutu" diyen Pro Asyl yöneticilerinden Günter Burkhardt, Türkiye'deki insan hakları örgütlerinin devletin baskını yaşadığını söyledi. Burkhardt, "Almanya ve Avrupa Birliği'nin böylesine bir hukuksuzluk rejimine koruma arayan kişileri teslim etmesi bir skandal" dedi.

"Türk makamları sığınmacılara kayıt olma hakkı tanımıyor" diyen Burkhardt, "Bu nedenle yasadışılar ve sınırdışı edilme tehlikesini sürekli olarak yaşıyorlar" diye konuştu. Burkhardt Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını ve bu durumun sığınmacılar için de geçerli olduğunu belirtti.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sansür getireceği eleştirisi yöneltilen sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Yürürlük tarihi ise 1 Ekim olarak değiştirildi.  

Gazetecilerin sosyal medyada sansür korkusu

Türkiye 24 Temmuz Basın Bayramı’na hapisteki onlarca gazeteci, baskı ve sansürün gölgesinde girdi. Gazeteciler, sosyal medyaya getirilen yeni düzenlemenin koşulları daha da kötüleştireceği görüşünde.  

15 Temmuz: "KHK’lı olmak topyekün bir zulümdür"

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL’le birlikte çıkarılan KHK’lar 140 bin kişiyi işsiz bıraktı. "İşimi geri istiyorum" eylemini sürdürmekte kararlı Nazan Bozkurt’un hikayesi, Türkiye’de KHK mağduriyetine ayna tutuyor.  

Sosyal medya düzenlemesinden kullanıcılar nasıl etkilenecek?

Bilişim uzmanları, Meclis’e getirilen sosyal medya düzenlemesini ifade özgürlüğüne aykırı buluyor. Buna göre, sosyal ağları kullanılmaz hale gelirken, güncel haberlere erişimin yanı sıra günlük iletişim de engellenecek.  

Benzer içerik

Symbolbild Eurozone Haushalt

AB'den yeşil ışık: Hukuk devletini ihlale mali kesinti 30.09.2020

Avrupa Birliği ülkeleri Almanya’nın üye devletlere hukuk devleti prensibini ihlal etmeleri halinde mali yardımlarda kesinti yapılmasını öngören planını kabul etti.

Frankfurt a.M. Justitia Skulptur mit Schwert und Waagschalen Römerberg

Avukatlar gözaltında: "Savunma tehdit altında" 14.09.2020

Türkiye'de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda çok sayıda avukat gözaltına alındı. Avukatlara yöneltilen suçlamalar, üstlendikleri davalar ya da mesleki faaliyetleriyle ilgili. Hukukçular gözaltıların Avukatlık Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

Türkei Suleyman Soylu in Ankara

"Soylu-AYM kavgasının kaybedeni halk olacak" 24.09.2020

İçişleri Bakanı Soylu ile AYM Başkanı Arslan arasındaki tartışma büyürken hukukçulardan Soylu’ya "yargıya saldırmama" çağrısı geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berlin Flaggen Deutschland Türkei vor Kanzleramt (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Alman Dışişleri raporu: Türkiye’de ifade özgürlüğü iptal

Alman Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile ilgili hazırladığı bir raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  