Alman dış istihbaratına yeni merkez

Alman dış istihbarat kurumu Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) yeni merkez binası başkent Berlin'de düzenlenen törenle açıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel açılışta yaptığı konuşmada, "taşınmanın dış istihbaratın gelişiminde yeni bir dönüm noktası" olduğunu belirterek "güçlü ve etkin bir BND'ye her zaman olduğundan daha acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünyanın giderek daha az kestirilebilir bir yer haline geldiğine işaret eden Merkel, "barışın, Soğuk Savaş sonrasında umut edilenden daha kırılgan bir durumda olduğunu, günümüzde de Suriye'deki durumun kilit önem taşıdığını" kaydetti.

Alman hükümeti, hükümete ve meclise yakın olması hedefiyle BND merkezinin Bavyera'daki Pullach'tan Berlin'e taşınmasını 2003 yılında kararlaştırmış, inşa süreci 2008 yılında başlamıştı. Yeni binaya ilk personel 2014 yılında girmişti. Binada toplam 4 bin istihbaratçı çalışacak. İki bin kişilik personelin ise Pullach'ta kalması öngörülüyor.

Eski başkandan eleştiri

BND eski başkanı Gerhard Schindler teşkilatın bir bölümünün Bavyera eyaletinde bırakılmasını eleştirdi. Bir radyoya verdiği demeçte teknik istihbaratın Pullach'ta bırakılmasının hata olduğunu belirten Schindler bu durumun teşkilatın denetlenmesini ve Bavyera'daki şubenin merkezle işbirliği yapmasını zorlaştıracağını söyledi. Schindler bu hatanın önümüzdeki yıllarda düzeltilip, Berlin'deki BND merkezinin uyumlu bir şekilde çalışmasının sağlanacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Berlin'deki dış istihbarat merkez binası 1 milyar 100 milyon euroya mal oldu. Teşkilatın taşınma çalışmaları ajan eğitim merkezinin de Ocak ayında Berlin'e nakledilmesiyle tamamlanmış oldu.

Başbakan Merkel ve BND Başkanı Bruno Kahl merkez binada

30 bin kilometrelik kablo döşendi

260 bin metrekare genişliğindeki bir alanı kaplayan BND merkezine toplam 30 bin kilometre uzunluğunda kablo döşendi ve taşınma için 100 bin karton koliye ihtiyaç duyuldu. BND'nin Berlin'e taşındıktan sonra daha dinamikleşmesi, daha hızlı çalışması ve analiz hazırlamaktan çok taktik operasyon faaliyetlerine ağırlık vermesi bekleniyor. BND'nin terörle mücadelede terörist grupları tarif etmek yerine teröristin saldırı düzenlemek üzere yola çıkıp çıkmadığını bilmesi gerektiği de teşkilata sıkça yöneltilen bir eleştiri.

"BND'ye meclis denetimi artırılmalı"

Yeşiller Partisi iç politika sözcüsü Konstantin von Notz, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte dış istihbarat merkezinin, "Alman demokrasisinin kalbinin attığı Berlin'e' taşınmasının önemine vurgu yaptı. Von Notz bundan böyle meclis tarafından kontrol edilmesi, anlaşılabilir faaliyetlerde bulunması, orantılılığa önem verilmesi ve hukuk devleti prensiplerine sıkıca bağlanması açısından BND'nin eline yeni bir fırsat geçtiğini söyledi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Andre Hahn da Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada "hiçbir neden olmadığı halde milyonlarca insanı dinleyen teknik aydınlatma ünitesinin Pullach'ta kalacak olmasını" eleştirdi ve bu çalışmaların hükümet tarafından denetlenmesinin zorlaşacağını söyledi.

DW, dpa/AG, BK

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