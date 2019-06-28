 Alman basını: Bir mahkeme kararı kusursuz demokrasi yaratmaz | Basın Özetleri | DW | 28.06.2019

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Basın Özetleri

Alman basını: Bir mahkeme kararı kusursuz demokrasi yaratmaz

Gazeteci Deniz Yücel'e yönelik AYM kararı Alman basınında geniş yer tuttu. Yorumlarda, kararın önemli olduğu, umut verdiği ancak Türkiye'nin henüz demokrasiden uzak olduğu değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel

Die Welt muhabiri Deniz Yücel

Straubinger Tagblatt gazetesi Die Welt gazetesi eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel'e yönelik AYM kararına yer veriyor . Gazete yorumunda, karar üzerinden ülkedeki mevcut siyaseti değerlendiriyor:

"Yücel'in lehine çıkan AYM kararı umut veriyor. Cumhurbaşkanının gücünün bir sonu olduğunu gösteriyor. Ama en nihayetinde Türkiye'nin gelecekte nasıl olacağına bir tek güç karar verebilir: Türklerin bizzat kendisi. Ve Erdoğan'ı taşımaya devam mı edecekler yoksa artık onun sözlerine güven duymayı bırakacaklar mı, bunu zaman gösterecek. Erdoğan sallanıyor, ama henüz düşmedi."

Rhein-Zeitung gazetesi de Yücel kararının olumlu olduğunu ancak Türkiye'nin demokrasiden hala çok uzak olduğu yorumunu yapıyor:

"Bu, Türk-Alman gazeteci için iyi bir haber. Ne var ki karar yine de şunun görülmesini engelleyemez: Türkiye gerçek demokrasiye, Ren ve Mozel Nehri'nin Boğaz'a uzak olduğu kadar uzak. Ülke hala en büyük gazeteci hapishanesi. Kararla Türkiye bir an için hukuk devletine geri döndü. Bu muhtemelen taktiksel sebeplerden dolayı oldu. Çünkü Deniz Yücel vakasının Türkiye-Almanya ilişkilerinde çok yüksek tahrip gücü vardı. Türkiye basın ve düşünce özgürlüğü konusunda ciddiyse, tüm gazetecileri serbest bırakmak zorunda olmalı. Ancak yine de düşünce özgürlüğü vurgusu yapan hakimin kararının etkisi olabilir. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası Erdoğan için ikinci acı ve sembolik yenilgi. Erdoğan halkını artık geçmişe dönmeye zorlayabilir mi?"

Rheinpfalz gazetesi de aynı konuya dair yorumunda, Yücel vakası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik görüşlere yer veriyor. Yorum şöyle:

"16 yıldan uzun bir süredir Erdoğan Türkiye'nin kaderini belirliyor. Bu süre zarfında, bir reformcudan bir otokrata evrildi. Bu olurken de onun iktidarında hükümet demokrasinin dengelerini iktidarın kontrolüne sokmak için çarpıttı. Pazar günü İstanbul'daki seçim ve Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günkü kararı (Deniz Yücel) yeniden kontrol mekanizmalarını biraz güçlendirdi. Bir belediye seçimi ve bir mahkeme kararı tek başına Türkiye'de kusursuz bir demokrasi yaratmayacak. Ancak bunlar bazı seçmen ve kurumların artık tek adam hükümet sistemiyle uzlaşamayacağının işareti."

Mannheimer Morgen gazetesi ise şu yorumu yapıyor:

"Mahkemenin basın özgürlüğünü vurgulaması ve bununla en azından istisnasız Erdoğan'ın talimatlarına uymadığını göstermesi anlamlı. Yücel'in kararı esas alınarak Türkiye'deki birçok tutuklu gazeteci serbest bırakılmak zorunda. Bu sadece yoğun baskı ile mümkün. Özellikle de az da olsa gücü biraz elinden alınan Erdoğan üzerinde…"

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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