 Alman bakandan Türkiye ile müzakerelere son verme çağrısı | ALMANYA | DW | 14.11.2018

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ALMANYA

Alman bakandan Türkiye ile müzakerelere son verme çağrısı

Almanya'nın Sağlık Bakanı Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Brüksel-Ankara arasındaki müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakelerine son verilmesi çağrısında bulundu.

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Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Spahn, "Şu koşullar altında herkes Türkiye'nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını görebilir" dedi. Alman bakan, "Üyelik müzakerelerine son vermek dürüstçe olur" diye ekledi.

Alman Sağlık Bakanı Spahn, Başbakan Angela Merkel'in bırakmaya hazırlandığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğine aday isimler arasında yer alıyor.

Spahn ayrıca Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin duruşunun daha iyi anlaşılması gerektiğini dile getirdi. Macaristan Baibakanı Victor Orban'la her konuda hem fikir olmadığını belirten Spahn, "En azından onu anlamaya çalışmalıyız" diye konuştu. CDU içerisindeki sağ kanatta yer alan 38 yaşındaki Spahn, Merkel'in mülteci politikalarına karşı olması ile biliniyor.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn da geçtiğimiz hafta Die Welt gazetesine verdiği demeçte Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini söylemişti. Hahn, "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" demişti.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 2005 yılında başladı. Ancak müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı. 2017 Kasım ayında ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımları kıstı. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almadı. Böylesi bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.

DW,dpa/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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