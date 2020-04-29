 Alman bakandan seyahat açıklaması | ALMANYA | DW | 30.04.2020

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ALMANYA

Alman bakandan seyahat açıklaması

14 Haziran’dan sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz Avrupa ülkelerinde tatil yapmanın mümkün olması için çalıştıklarını söyledi.

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Koronavirüs nedeniyle gerek Almanya'da gerekse tatil ülkelerinde alınan önlemler yaz tatili planlarını da etkiledi. Alman Hekimler Birliği Başkanı, yurt dışı tatil seyahatlerinin bu yaz mümkün olmayacağı görüşünde. (08.04.2020)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın dünya genelinde seyahat uyarısının 14 Haziran'a kadar uzatılması yönünde dün bakanlar kurulu toplantısında alınan kararı savundu.

Perşembe günü ARD'nin Morgenmagazin programında açıklamalarda bulunan Maas, söz konusu düzenlemenin bir seyahat "yasağı” değil, "uyarısı” olduğunu vurguladı, ancak gelecek haftalarda alışıldık seyahat trafiğinin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.

14 Haziran'dan sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu belirten Maas, "Turizmin gerçekleşebilmesi için AB içerisinde, belirli ülkelerle düzenlemeler olmasını istiyoruz" diye konuştu. Kısıtlamalar ve seyahat düzenlemelerine ilişkin tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iletişimde olduklarını kaydeden Maas, olabildiğince çok Avrupa ülkesinde yaz tatilini mümkün kılmayı amaçladıklarını söyledi. Ancak Avrupa ülkeleri arasında da salgının seyrine ilişkin farklılıklar olduğunun altını çizen Maas, "Örneğin İspanya ve İtalya gibi daha dikkatli olan ve sınırlarını hemen hızlı bir biçimde açmayacak ülkeler de var. Muhtemelen bu ülkelerde yalnızca yurt içi turizm mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Almanya'da pandemi nedeniyle 17 Mart‘ta getirilen ve dünyanın tamamı için geçerli olan seyahat uyarısı, Çarşamba günü 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

DW,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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