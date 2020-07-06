Alman Bakan Spahn: Türk tarafının çok çaba harcadığını biliyorum

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlenen, "Tatil sezonunda ve Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresinde korona" başlıklı basın toplantısında Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe’nin, "Pandemi konusunda Türkiye’deki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz ve Türkiye’ye gitmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz?" sorusu üzerine Federal Sağlık Bakanı Spahn, seyahat uyarısını hatırlatarak cevap verdi. Uyarının hâlâ devam ettiğini ancak Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden seyahati düzenleyen listesinin düzenli olarak gözden geçirildiğini ve güncellendiğini belirtti. Bu bağlamda liste gözden geçirilirken Türkiye’deki korona pandemisi bağlantılı gelişmelerin dikkate alındığını vurguladı. Alman hükümetinin seyahat bağlamında iki önemli alana baktığına da işaret eden Federal Sağlık Bakanı Spahn, bunlardan ilkinin tatil köyü veya otelde tatil, ikincisinin de aile ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin seyahati olduğunu belirtti ki her ikisinde de hijyen ve sosyal mesafe ile diğer güvenlik kurallarının geçerli olması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Spahn, virüsün bulaşma riskinin her iki durum için geçerli olduğuna dikkat çekti.

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Alman Sağlık Bakanı, Türkiye’nin pandemiyle mücadele amacıyla çalışmalarında bölgesel rakamların detaylıca açıklanmasının önemine işaret etti. Bakan Spahn, "Türkiye eğer her gün güncellenen ve vakaların bölgelere dağılımını gösteren güvenilir rakamlar ortaya koyabilirse, biz de diğer ülkelerde ve Almanya’da olduğu gibi konuya bölge bölge bakabiliriz. Türk tarafının bunu yerine getirmek için çok çaba harcadığını biliyorum" diye konuştu.

Mallorca'daki turistlerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihlal ederek eğlendiklerini gösteren görüntüler endişe yarattı.

Almanların gözdesi Mallorca'dan görüntüler endişe verici

Alman turistlerin en sevdiği tatil beldesi İspanya’nın Mallorca adasından hafta sonunda yansıyan görüntüler tartışmaya neden olmuştu. Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn bu konuda da uyarılarda bulundu. Spahn, Mallorca’nın Ballermann sahilinde yüzlerce turistin sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihlal ederek eğlenmelerinin endişe verici olduğunu zira kitlesel kutlamaların virüsün yayılma riskini artırdığının bilindiğini tekrarladı. Mallorca gibi tatil beldelerindeki bu tür izinlerden sonra tatilcilerin, uçakta veya döndüklerinde oturdukları yerde diğer insanlara hastalığın bulaştırma riskini de yükselttiğini söyledi. "Herkes biliyor ki gruplar halinde Ballermann'da tatil yapmak, büyük kitlesel etkinlikler, sarılarak insanların birbirini selamlaması veya maske olmadan alışveriş yapmak halihazırda iyi fikir değil. Virüsle nasıl iyi yaşanabileceğini öğrendik, virüs hakkındaki bilgimiz de arttı" diyen Bakan Spahn, ikinci bir dalga yaşanması tehlikesine karşı uyardı. Bu arada Alman turistlerin pandemi kurallarını dikkate almadan kutlama yaptığı Mallorca’daki işletmeler de tedbirleri sertleştiriyor. Pek çok işletme Dj’li, canlı müzikli partilerin yapılmaması kararı alırken, pek çoğunun da dışarıdaki bölümlerini güvenlik şeritleriyle kapattığı ve masalarını azalttığı dikkat çekiyor.

Haftalık test kapasitesi 1 milyon 100 bine çıktı

Öte yandan Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn, test sayısının artırıldığını da açıkladı ve sadece geçen hafta yaklaşık 500 bin kişiye korona testi yapıldığını bildirdi.

Alman hükümetinin korona pandemisiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü’nün başkanı Prof. Lothar Wieler de, halihazırda Almanya’nın haftalık test kapasitesinin 1 milyon 100 bine çıkarıldığını duyurdu.

DW/ETO,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe