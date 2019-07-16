 Alman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi | AVRUPA | DW | 16.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Alman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanlığına seçildi. Von der Leyen böylece bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

Frankreich Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin | Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yeni Avrupa Komisyonu Başkanı oldu. Ursula von der Leyen 733 parlamenterden 383'ünün oyunu aldı. Alman bakanın göreve seçilmesi için 374 oya ihtiyacı vardı.

Ursula von der Leyen, görev süresi 31 Ekim'de bitecek Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan görevi 1 Kasım'da devralacak.

Von der Leyen, komisyon başkanlığına seçilmekten "onur duyduğunu" belirterek, "Hepinize mesajım, hep birlikte yapıcı bir şekilde çalışalım" diye konuştu.

Alman bakan gelecek beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu milletvekillerini iklim değişikliğiyle mücadele, cinsiyet eşitliği ve toplumsal meselelere odaklanan bir programla ikna ettiği belirtiliyor.

Adaylığı Berlin ve Brüksel'de tartışmalara neden  olan Von der Leyen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Avrupa'ya hizmete daha iyi kanalize olabilmek için AP'deki oylamanın sonucu ne olursa olsun Savunma Bakanlığı görevini bırakacağını" açıklamıştı.

İngiltere mesajı 

"Biribirimize karşı değil, yan yana mücadele etmeliyiz" diyen Von der Leyen, komisyon başkanlığına seçilmekten "onur duyduğunu" belirterek, "Hepinize mesajım, hep birlikte yapıcı bir şekilde çalışalım" diye konuştu.

Von der Leyen, AB’den ayrılma sürecinde olan İngiltere’ye ilişkin de bir mesaj verdi. Yeni seçilecek başbakanı ile “yapıcı bir şekilde birlikte çalışacağını" vurgulayan von der Leyen, Başbakanlık koltuğuna en güçlü aday olarak gösterilen Boris Johnson ile mi yoksa Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile mi çalışmayı tercih edeceğine ilişkin ise yorum yapmadı.

Maas ve Merkel’den tebrik 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Partili (CDU) von der Leyen’i tebrik etti. Merkel, "Avrupa'ya inanan ve bu bilinç doğrultusunda ikna edici yetisi olan biri" olarak nitelendirdiği von der Leyen için, "Avrupa Birliği’nde karşı karşıya olduğumuz zorluklarla büyük bir enerjiyle başa çıkacaktır" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, "Bugün uzun yıllardır görev yapmış bir bakanı kaybetsem de Brüksel’de yeni bir ortak kazanıyorum. Verimli bir işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de von der Leyen’e "Avrupa Komisyonu Başanlığı görevini, Avrupa’nın birliğine farklı şekillerde şüpheyle yaklaşılan bir dönemde devraldınız. Aynı zamanda AB’nin istikrarının garantörü olarak Almanya’ya büyük umutlar bağlanmış durumda" ifadelerini içeren bir tebrik mektubu kaleme aldı. Steinmeier mektubunda von der Leyen’in kaybolmuş güveni ve birliği yeniden tesis edebileceğine inandığını ifade etti.  

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da von der Leyen’i yeni görevi için tebrik etti. Maas Twitter paylaşımında, "von der Leyen konuşmasında bir arada duran ve güçlü bir Avrupa Birliği için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Artık ileriye bakma zamanı. Çünkü dünya, Avrupa’yı beklemez" diye yazdı. 
 

dpa, AP, SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Savunma Bakanı: Görevden çekiliyorum

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen Ursula Von der Leyen, Savunma Bakanlığı görevinden çekileceğini açıkladı. Von der Leyen, AP’deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak görevi bırakacağını kaydetti. (15.07.2019)  

Benzer içerik

Belgien Ursula von der Leyen in Brüssel

FAZ: Von der Leyen hedefe kilitlendi 16.07.2019

Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Ursula von der Leyen’in, Almanya Savunma Bakanlığı görevinden istifa edeceğini açıklaması ve bugün yapılacak komisyon başkanlığı seçimi Alman basınında en önemli gündem maddesi.

Ursula von der Leyen

Almanya Savunma Bakanı: Görevden çekiliyorum 15.07.2019

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen Ursula Von der Leyen, Savunma Bakanlığı görevinden çekileceğini açıkladı. Von der Leyen, AP’deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak görevi bırakacağını kaydetti.

EU-Parlament | Ursula von der Leyen

Von der Leyen krizinde SPD frene bastı 04.07.2019

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokratlar, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yüzünden çıkan krizle ilgili frene bastı. SPD'nin geçici genel başkanı, koalisyonun bozulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB’den Türkiye’ye dört başlıkta yaptırım

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı artıracak dört kritik başlıkta yaptırım uygulama kararı aldı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  