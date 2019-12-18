 Alman Bakan′ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi | ALMANYA | DW | 19.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman Bakan'ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Kıbrıs'taki Alman askerlerini ziyareti sırasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri gündeme geldi.

default

Alman Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Kıbrıs'taki Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret ediyor. Kramp-Karrenbauer'in ziyareti sırasında Kıbrıs'ta BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonu kapsamında bulunan Alman askerlerinin "barış için" orada olduklarını kaydetti. Alman askerleri Lübnan ve İsrail arasında barışın devamı için UNIFIL misyonu kapsamında Kıbrıs'ta görev yapıyor.

Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Limasol'da UNIFIL kapsamında görev yapan Alman müfreze birliğinde yaptığı açıklamada Alman askerlerinin bölgeyi daha güvenli hale getirdiğini vurguladı. UNIFIL misyonu kapsamında bölgede bulunan savaş gemisinin kaptanı Sieghard Tuffert yaptığı açıklamada Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunması nedeniyle UNIFIL misyonunun etkilendiğini kaydetti. Tuffert Türkiye'nin  bölgede "çok aktif" olduğunu ve Türkiye'nin dahlinin artmasını beklediğini kaydetti.

Alman Bakan Larnaka'ya geçerek Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldi.  Kramp-Karrenbauer'in ziyareti perşeme günü de birlik ziyareti ve savaş gemisinin manevrasına katılım gündemi ile devam edecek. Bakan, perşembe akşamı Berlin'de olacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'daki barış misyonu UNIFIL'e katılan Almanya silahlı kuvvetleri, uzun yıllardır Kıbrıs'ın Limasol limanını üs olarak kullanıyor. BM'nin hala sürmekte olan en eski barış koruma misyonu olan UNIFIL 1978 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. Görev Lübnan ve İsrail arasında barışın sağlanması amacıyla başlatılmıştı. Alman gemileri ve deniz kuvvetlerinden askerler 2006 yılındaki kuruluşundan bu yana deniz misyonunun parçası. UNIFIL kapsamında 150 civarında asker bulunuyor.

AFP/ SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs'ta konuşlu Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret etmek üzere bugün adaya gidiyor. (18.12.2019)  

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri Adalet Divanı'na taşındı

Kıbrıs Cumhuriyeti adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güvence altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduğunu açıkladı. (05.12.2019)  

Türkiye’den ilk İHA Kıbrıs’ta göreve başladı

Türkiye’den havalanarak sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs’ın Geçitkale Havaalanı’na inen İHA, Doğu Akdeniz’deki görevine başladı. Bayraktar TB2 tipi İHA, silah taşıma özelliğine de sahip. (16.12.2019)  

Benzer içerik

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Kosovo

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu 18.12.2019

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs'ta konuşlu Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret etmek üzere bugün adaya gidiyor.

Deutschlandtag der Jungen Union

Almanya Savunma Bakanı’ndan Türkiye ve ABD’ye eleştiri 19.10.2019

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD’yi eleştirdi.

Deutschlandtag der Jungen Union

Alman savunma bakanından Türkiye'ye uyarı 13.10.2019

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO üyesi Türkiye’yi, NATO değerlerine bağlı kalma ve Suriye’de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Merkel und Putin (Getty Images/S. Gallup)

Almanya ve Rusya’dan Kuzey Akım 2 yaptırımlarına tepki

Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yaptırımları konusunda geri adım atmayacaklarını söylerken Rusya Washington'ı "Avrupa'daki yapay egemenliğini sürdürmeye çalışmak ve hukuk ihlaliyle" suçladı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  