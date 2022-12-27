Alman Avukatlar Derneği'nden İmamoğlu tepkisi

Alman Avukatlar Derneği (DAV) Başkan Yardımcısı Stefan von Raumer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezalarını eleştirdi.

AFP'nin haberine göre, görülen dava ve verilen kararı "yeni bir üzücü dönüm noktası" olarak tanımlayan von Raumer, Türk yargısını "siyasetin oyuncağı" olmakla suçladı.

DAV Başkan Yardımcısı, söz konusu kararın "Türkiye'de şu an bağımsız bir yargı olmadığını" bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesi yargıyla ilgili şikâyetlerin daha da artacağı öngörüsünde bulunmanın zor olmadığını belirten von Raumer, İmamoğlu davasının temyiz sürecine ilişkin beklentilerini de dile getirdi. Türk yargısına "özellikle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini" yerine getirmesi için çağrıda bulunan DAV Başkan Yardımcısı, muhtemel seçim rakiplerine yönelik siyasi kararlarla, "adil ve özgür seçimlerin asgari standartlarının dahi karşılanamayacağını" ifade etti.

Von Raumer, İmamoğlu'nun görevden alınması hâlinde de "bunun hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağını" sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanmasına hükmetmişti. Cezaların kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

DW,AFP/CÖ,EC