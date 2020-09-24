Alman askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Almanya Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm’ın gelecek aydan itibaren görevinden azledileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ordu içindeki aşırı eğilimlerle mücadele ve MAD’nin modernizasyonunun "ilave gayret ve yeni dinamikler" gerektirdiği belirtildi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Gramm’ın azil kararı, ordu içinde aşırı sağcı yapıların soruşturulması sırasında yaşanan aksiliklere bir yanıt olarak alındı. Alman Spiegel dergisi, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Perşembe günü MAD’nin Köln merkezinde Christof Gramm ile uzun bir görüşme yaptığını yazdı.

Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, 1958 doğumlu ve yargı kökenli olan Gramm emekliliğe ayrılacak. Gramm’ın yerine kimin getirileceğiyse henüz açıklanmadı. Gramm, 2015 yılından beri Alman Askeri İstihbarat Servisi’nin başkanlığını yürütüyordu.

Son dönemde Alman ordusu içinde aşırı sağcı vakaların arttığı kamuoyuna da yansıdı

"MAD modernize edilecek"

Savunma Bakanlığı açıklamasında, MAD’nin Alman ordusu içinde aşırı sağcılıkla mücadelede son derece önemli bir görev üstlendiği vurgulanırken, MAD’nin aşırı eğilimleri erkenden belirleyip bu yönde davranan kişileri ve olası ağları tamamıyla ortaya çıkarma konusunda çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık, bu yüzden MAD'ın "istikrarlı bir biçimde modernize edilip geliştirileceği" belirtildi.

Ekim 2019’dan beri MAD içerisinde devam eden reform çalışmalarının ilk sonuçlarının alındığı ifade edilen açıklamada, MAD’nin bu yılki çalışmaları neticesinde önemli vakaların aydınlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "MAD Başkanı’nın bu araştırmaların hayata geçirilmesine önayak olduğu ve bu sayede geçen dönemde hissedilir bir iyileşmenin yaşandığını" ifade edilerek "böylece önemli bir hedefe ulaşılmış" olduğu belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Bakanlık açıklamasında, "reformların devamında yeni bir sürece geçildiği, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Gramm’ın bu süreçte yeni dinamiklere ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir oldukları, buna görev değişikliklerinin de dahil olduğu" da ifade edildi.

"Alman Ordusu bu eğilimlerin dışında değil”

MAD'nin 2019 yılı faaliyet raporuna göre, orduda 14 radikal görüşlü kişi yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılmıştı. MAD Başkanı Christof Gramm da federal milletvekillerine sunulan raporun önsözünde Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyarmıştı.

"Sağlam bir demokrasimiz olmasına rağmen açık toplum değerlerimizi hedef alan tehditler artıyor" ifadesini kullanan Gramm,"Alman ordusunun da bu eğilimlerin dışında olmadığını ve aynı gelişmelerden etkilendiğini" söylemişti.

Son dönemde Alman ordusu içinde aşırı sağcı vakaların arttığı kamuoyuna da yansıdı. Spiegel dergisinin kısa süre önce, MAD’nin bu kapsamdaki soruşturmaların kapsamını genişlettiğini aktarmış ve haberde Alman askeri gizli servisinin, ordu içinde 700’den fazla şüpheli aşırı sağcılık vakası tespit ettiği bilgisi yer almıştı.

dpa, afp, MK/HT

©️ Deutsche Welle Türkçe