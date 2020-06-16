Alman şirketinden korona aşısı için yeni hedef

Koronavirüs aşısı bulmak için araştırmalarını sürdüren Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, insanlar üzerinde aşı denemeleri yapmak için gerekli izni aldı.

Düzenlenen video konferans aracılığıyla açıklama yapan şirket yöneticisi Franz-Werner Haas, söz konusu testlerden ilk anlamlı sonuçların Eylül-Ekim gibi alınabileceğini ve 2021 yılının ortalarında piyasaya bir koronavirüs aşısı sürmelerinin mümkün olabileceğini duyurdu.

Aynı video konferansa, Almanya'da aşıların lisanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) Başkanı Klaus Cichutek de katıldı. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı olan enstitünün başkanı Cichutek, testlerden "çok iyi" sonuçlar alınması hâlinde CureVac'ın önümüzdeki yılın başlarında onay için başvuru yapabilecek noktaya gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre, şu an dünya genelinde 11 şirket koronavirüs aşısını bulabilmek için insanlar üzerinde aşı deniyor.

CureVac, bu izni alan ikinci Alman şirketi oldu. Almanya'da daha önce Mainz merkezli BioNTech şirketi de insanlar üzerinde aşı test etme izni almıştı.

Alman devleti de şirket hissedarı

Alman devleti geçtiğimiz günlerde CureVac'ın hisselerinin yüzde 23'ünü satın almıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier devlete ait kalkınma bankası KfW'nin, şirketin hisse senetlerini 300 milyon euro karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

Trump yönetiminin geçen Mart ayında CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının sadece ABD'de kullanıma sunulması için 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler, Alman hükümetinin tepkisini çekmişti. Ekonomi Bakanı Altmaier o dönem ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Almanya satılık değildir" demişti.

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüse karşı etkili bir aşı bulunması için şu an dünya genelinde 160'tan fazla çalışma yürütülüyor. Tedavi amaçlı ilaç çalışmalarının sayısı ise 240'ın üzerinde. Piyasaya sürülen koronavirüs testlerinin sayısı da 700'ü geçti.

Uzmanlar aşıyı geliştiren şirketin milyarlarca dolarlık kazanç elde edeceğini tahmin ediyor. Üzerinde çalışılan ilaçlardansa sadece birkaçının piyasaya çıkabileceği görüşü hâkim.

DW,rtr/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe