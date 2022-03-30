Alican Uludağ

Erzincan’da doğdu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2008’de mezun oldu.

Gazeteciliğe aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde başladı. Gazetede, “yargı muhabirliği” görevini yürüttü. Adliyeye yansıyan insan hakları ihlalleri, yolsuzluklar, usulsüzlükler ile kapatılmak istenen dosyaları özellikle takip etti. 100 kişinin öldüğü Ankara Tren Garı katliamı, Güvenpark patlaması ile 15 Temmuz darbe girişimini bizzat olay yerinde takip etti. Yaptığı haberler nedeniyle hakkında birçok dava açıldı, iki davada 10’ar ay hapis cezası aldı.

2019’da Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Ankara’da 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren kazasında TCDD’nin sorumluluğunu ortaya koyan haberi nedeniyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü.

2020’de ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “siyasal haber” dalında ödül aldı. Haber, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yargıdaki İstanbul Grubu arasındaki güç mücadelesini konu alıyordu.

Ekim 2020’de yeni kurulan Olay TV’ye geçti. Olay TV, hükümet baskısıyla 25 Aralık 2020’de kapatılınca ankaragazetecisi.com adıyla kendi internet haber sitesini açtı. Mart ayında DW Türkçe’ye özel haber yapmaya başladı. Halen DW Türkçe’de çalışmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi olan Uludağ, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Derneği Ankara Şube yöneticisi olarak sendikal görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Ankara’da yaşamaktadır.