Ali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin Huzuru toplantısı sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Yerlikaya konuşmasında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediye BaşkanıAhmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına da değindi.



Bakan Ali Yerlikaya "Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli bir duruş sergileyen, bu belayla amasız, fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz" dedi.

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"Bizim 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimiz var" diyen Yerlikaya "Bir taraftan suretihaktan görünüp, diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini, terör yandaşı olamaz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya "Eğer birilerinin pusulası terörü göstermeye kalkarsa hukuk buna dur der. Vicdan buna dur der çünkü terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece mücadele edilir" dedi.

"Terörle demokrasi bir arada bulunamaz" diyen Yerlikaya, Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının 5393 sayılı Belediyeler Kanununda belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

ANKA / EC, DA

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