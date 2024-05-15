Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımıza oyun kurulmaya çalışılıyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan üç polisin evlerinde arama yapılması sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen üç polisin evlerinde arama yapılması sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklamasında "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız" diyen Yerlikaya "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasında ayrıca "Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun;

Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğünün kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin isimlerini verdiği ve Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla dün arama yapılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar

Bahçeli tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında; Ankara Emniyet Müdürlüğündeki bazı emniyet görevlerinin açığa alınmasını komplo olarak nitelendirmişti.

Bahçeli "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" demişti.

Bahçeli "Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" ifadelerini kullanmıştı.

DW, ANKA / EC, CÖ

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