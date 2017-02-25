Ali, Muhammed

Muhammed Ali (1942-2016), tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen ABD'li sporcu.

ABD'li boksör Cassius Marcellus Clay Jr., 1964 yılında İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı. Profesyonel boks kariyeri boyunca sadece beş yenilgi alan Muhammed Ali, 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yüzyılın Sporcusu' unvanına layık görüldü. DW Türkçe'nin Muhammed Ali ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.