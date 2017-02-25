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Ali, Muhammed

Muhammed Ali (1942-2016), tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen ABD'li sporcu.

ABD'li boksör Cassius Marcellus Clay Jr., 1964 yılında İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı. Profesyonel boks kariyeri boyunca sadece beş yenilgi alan Muhammed Ali, 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yüzyılın Sporcusu' unvanına layık görüldü. DW Türkçe'nin Muhammed Ali ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

PHOTO: protesters at Dulles Airport DATE: Feb 4, 2017 LOCATION: Dulles Airport, Dulles, Virginia, USA PHOTOGRAPHER/COPYRIGHT: Pooja Dadhania

Muhammed Ali'nin oğlu havaalanında alıkonuldu 25.02.2017

Boksun efsane ismi Muhammed Ali’nin oğlunun Florida'daki havaalanında alıkonulduğu ve sorguya çekildiği bildirildi. Ali ailesi alıkonulmanın tartışmalı seyahat yasağıyla bağlantılı olduğu görüşünde.
10.06.2016 *** LOUISVILLE, KY - JUNE 10: The motorcade Muhammad Ali drives along in the funeral procession motorcade on Grand Avenue in front of Ali's childhood home in on June 10, 2016 in Louisville, Kentucky. The funeral procession for Ali was traveling over 20 miles on a designated route throughout Louisville on the way to Cave Hill Cemetery. The four-time world heavyweight boxing champion died on June 3 at age 74. (Photo by Ty Wright/Getty Images) © Getty Images/T. Wright

Muhammed Ali'ye veda 11.06.2016

Efsane boksör Muhammed Ali, iki gün süren cenaze töreninin ardından, doğduğu kent Louisville'de toprağa verildi.

Muhammed Ali son kez Louisville sokaklarında 10.06.2016

Louisvilleli hemşehrileri merhum dünya şampiyonu boksör Muhammed Ali’ye düzenlenen törenle veda ediyor.
Boxing gloves with well wishes are left at a makeshift memorial for late boxing champion Muhammad Ali in Louisville, Kentucky, , U.S., June 8, 2016. REUTERS/Lucas Jackson © Reuters/L.Jackson

'En büyük' boksör toprağa veriliyor 10.06.2016

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze merasimine en az 20 bin kişi bekleniyor. Şampiyon memleketi Louisville'de defnedilecek.
Former boxing champion Sugar Ray Leonard, center, is greeted by former two time heavyweight world champion Hasim Rahman before Muhammad Ali's Jenazah, a traditional Islamic Muslim service, in Freedom Hall, Thursday, June 9, 2016, in Louisville, Ky. (AP Photo/Darron Cummings) | © picture-alliance/AP Photo/D.Cummings

Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor 09.06.2016

Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ünlü boksör Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor.

Boksör adaylarının idolü Muhammed Ali 09.06.2016

Muhammed Ali doğum yeri olan Louisville’de genç boksörlere ilham vermeye devam ediyor. Hemşehrilerine göre Ali, boks dünyasının çok üstünde bir ikon.
1960 Picture dated from the 60's of the U.S. boxing champion Cassius Clay (Muhammad Ali), who got the Olympic middle heavyweight gold meadal in 1960 in Rome, aged 18, and got the professional world heavyweight title for the first time in February 1964 against Sonny Liston. | (c) picture-alliance/AFP

Efsane boksör cuma günü toprağa verilecek 06.06.2016

Muhammed Ali'nin naaşı doğduğu kent Louisville'e getirildi. Efsane boksör cuma günü kentte düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
17.12.2005 Muhammad Ali bei der Verleihung der Otto-Hahn-Friedensmedaille in Gold der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Berlin, 17.12.2005 | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/Geisler-Fotopres/C. Niehaus

Ünlü boksör Muhammed Ali hayatını kaybetti 04.06.2016

Boksun efsane ismi Muhammed Ali dün ABD'nin Phoenix kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 74 yaşında ölen ünlü boksör uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
Bildnummer: 00991324 Datum: 30.10.1974 Copyright: imago/Sven Simon Muhammad Ali (hinten) schlägt George Foreman (beide USA) k.o.; Rumble in the Jungle, Cassius Clay, Muhamad, Mohamad, Mohammad, Muhammed, Muhamed, Mohamed, Mohammed, quer, knock out, knockout, ko, Niederschlag WBC & WBA Weltmeisterschaft im Schwergewicht 1974, Boxsport, Profiboxen, Vdia Kinshasa Dynamik, Kampf, Boxen WM Herren Einzel Kongo Gruppenbild Aktion Personen

Muhammed Ali müzesi 02.05.2016

Efsanevi boksör Muhammed Ali’nin büyüdüğü ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki ev müzeye çevrildi.

DW ile Haber 04.03.2016 - 14:00 04.03.2016

Kim Jong Un nükleer silah talimatı verdi - AB'nin Türkiye zirvesi öncesi kritik buluşma - İdomeni’de koşullar ağırlaşıyor... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
Der amerikanische Profi-Boxer Cassius Clay (später Muhammad Ali) trainiert im Februar 1964 für seinen bevorstehenden WM-Kampf gegen Sonny Liston, der am 25.2.1964 in Miami Beach in Florida stattfindet. Der junge Clay tänzelt den dabei den Titgelverteidiger in seinem später berühmten Stil aus, proviziert ihn, schlägt in k.o. und kreiert danach den berühmten Ruf: I am the greatest. Clay wird damit der bislang jüngste Schwergewichstweltmeister.

Adını ölümsüzler arasına yazdırdı 26.02.2009

Tüm zamanların en iyi boksörü olarak gösterilen Cassius Clay bundan 45 yıl önce, ilk kez ağır siklette dünya şampiyonluğunu kazandı. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan Muhammed Ali, bir efsane oldu.
A Shiite Moslem hijacker points his pistol toward an ABC news media crew from the window of the cockpit of the Trans World Airlines jet as the American television crew approaches the jet for an interview at Beirut International Airport, Lebanon, Wednesday, June 19, 1985. Gunmen hijacked TWA flight 847 carrying 153 people on June 14. The ordeal lasted 17 days, with one passenger killed. (AP Photo/Herve Merliac)

ABD, Hamadi'nin serbest bırakılmasından rahatsız 21.12.2005

Bir Amerikalı’yı öldürmek suçundan Almanya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Hizbullah üyesi Muhammed Ali Hamadi’nin cezasının 19 yılını doldurduktan sonra serbest bırakılarap Beyrut’a gönderilmesi Amerikan yönetiminin tepkisine yol açtı...
Der Wissenschaftliche Mitarbeiter Winfriedd Ilg (r) von der Universität Tübingen testet am 9.4.2003 mit dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Jan Jastorff ein neu entwickeltes dreidimensionales Infrarot-Abtastsystem. Mit dem System und dem dazugehörenden Programm sollen zum Beispiel Frühssymptome der Parkinson Krankheit erkannt werden.

Parkinson tedavisinde umut ışığı 07.05.2005

Göttingen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ünlü boksör Muhammed Ali ve Papa II. Jean Paul gibi ünlü isimlerin de yakalandığı Parkinson hastalığının tedavisinde yeni bir umut ışığı yarattı. Parkinson hastalığı tanısı 1817 yılında ilk kez konulmuştu. Michael Reitz’ın haberi: