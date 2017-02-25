Ali, Muhammed

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Muhammed Ali (1942-2016), tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen ABD'li sporcu.
ABD'li boksör Cassius Marcellus Clay Jr., 1964 yılında İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı. Profesyonel boks kariyeri boyunca sadece beş yenilgi alan Muhammed Ali, 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yüzyılın Sporcusu' unvanına layık görüldü. DW Türkçe'nin Muhammed Ali ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Bir Amerikalı’yı öldürmek suçundan Almanya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Hizbullah üyesi Muhammed Ali Hamadi’nin cezasının 19 yılını doldurduktan sonra serbest bırakılarap Beyrut’a gönderilmesi Amerikan yönetiminin tepkisine yol açtı...
Göttingen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ünlü boksör Muhammed Ali ve Papa II. Jean Paul gibi ünlü isimlerin de yakalandığı Parkinson hastalığının tedavisinde yeni bir umut ışığı yarattı. Parkinson hastalığı tanısı 1817 yılında ilk kez konulmuştu. Michael Reitz’ın haberi: