Ali Koç: Türk futbolunun reset zamanı gelmiştir

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyunma odasına yöneldiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Fotoğraf: DHA

Ali Koç'a taraftardan destek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide de İstiklal Marşı'nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı'nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

Kısa süren maçın ardından Fenerbahçe takımı statta çok fazla beklemeden kısa süre içinde stadı terk etti. Sarı-lacivertli kafile İstanbul'a dönmek için havaalanına gitti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Fotoğraf: DHA

Ne olmuştu?

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki almıştı. 3 Nisan'da Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda ise sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurmuştu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmeyince sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

Fenerbahçe'den açıklama

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrası Sarı-lacivertli kulüp yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" denildi.

Galatasaraylı oyuncular rakibin çekilme kararının ardından kutlamalara başladı. Fotoğraf: DHA

Ali Koç: Reset zamanı gelmiştir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada Süper Kupa maçına U19 ile gelmenin sadece maçın tarihi ile ilgili olmadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Niyet, arzu ve cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Temiz bir futbol, artık Türkiye Cumhuriyeti için olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullanan Koç şöyle devam etti:

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması... Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir"

AP,DHA,ANKA/TY,BÖ

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