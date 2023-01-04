Ali Babacan'dan adaylık açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Programı'na konuk oldu. Programda, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Babacan, "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. Altılı masada hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Altılı masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok. Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli" dedi.

Babacan: 15-20 kişilik isim havuzu var

Babacan sözlerini, "Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, altılı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. Altılı masanın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var" şeklinde sürdürdü.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK'da muhtemel seçim tarihleri ele alınmıştı. DW Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, AKP'de kurmayların ağırlıklı eğilimi 14 Mayıs oldu. Seçim tarihinin öne çekilmesi tartışmaları yoğunlaşırken, henüz ortak adayını açıklamayan altı muhalefet partisinden oluşan altılı masanın 5 Ocak'taki yeni yılın ilk toplantısında yeni sisteme yönelik geçiş süreci yol haritasını ele alınması bekleniyor.

ANKA,DW/BÖ,JD