Algoritmaya göre Demir Taht’a o oturacak

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones"

Bilinmeyene yolculuk

The Hound (Tazı) olarak da bilinen Sandor Clegane, farklı bir yöne gidiyor. The Brotherhood Without Banners ile birlikte orada görevli birliklerin yardımıyla Ak Gezenler'in yaklaşan işgaline karşı savaşmak için Kuzey'e gidiyor.