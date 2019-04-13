Algoritmaya göre Demir Taht’a o oturacak

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim "Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan" olacak.

Öğrenciler algoritmayı kült serideki ölüm vakalarını temel alarak geliştirdi. Buna göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü. Dizinin en sevilen karakterlerinden "Kuzey'deki Kral” Jon Snow'un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi'nin büyük kızı Sansa Stark'ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.

Lena Headey'in canlandırdığı Cersei Lannister

Üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi. Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor. İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti. Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

Geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı. Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones'ta uğruna mücadele edilen Demir Taht'a en yakın isim.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Kan, ateş ve duman "Game of Thornes"un 7. sezonu daha fazla aksiyon vaad ediyor. Fragmanı, uzun süredir beklenen savaşın başlayabileceğine işaret ediyor. Son sezonun önceki sezonlardan daha kanlı olması muhtemel görünüyor. (Fotoğraflar ilk 6 sezondaki olaylara atıfta bulunuyor)

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Nihayet Yedi Krallık'ta (Westeros) Altıncı sezonun sonunda Daenerys Targaryen (Khaleesi) devasa bir ordu eşliğinde Westeros'a doğru yola çıktı. Khaleesi ve ordusu sağsalim Yedi Krallık'a varacak mı? Targaryen Hanedanı hakkı olan Demir Taht'ın sahibi olmak için mücadele edecek.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Güçlü destek Khaleesi'nin şansı yüksek. Çünkü güçlü destekçileri var. Kraliçe Daenerys Targaryen'in The Unsullied Ordusu'na Grey Worm (sağda) liderlik ediyor. Khaleesi'nin akıl hocaları ise (soldan sağa) Missandei, Tyrion Lannister ve Lord Varys. Kraliçe ayrıca üç dev ejderhasına ve Dothraki at beyliklerine de güvenebilir. Çetin bir mücadele bekleniyor zira şu anda Demir Taht'ta başka bir kadın oturuyor.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Baskı altındaki kraliçe Cersei Lannister halihazırda Westeros'u (Yedi Krallık) yönetiyor. Ne var ki kraliçe Cersei ve Kral Katili olarak anılan kardeşi Jamie (sağda) baskı altında. Cersei son sezon fragmanında kuşatıldıklarını belirtiyor: "Doğu'daki düşmanlar Batı'daki düşmanlar, Güney'deki düşmanlar, Kuzey'deki düşmanlar". Ama tahtı elinde tutmaya kararlı "Yolumuza kim çıkarsa çıksın zafer bizim olacak."

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Buzdaki gizem Onun hikayesi de heyecanını koruyacak gibi görünüyor. Bran Stark, geçen sezon sadık arkadaşı Hodor'u kaybettikten sonra artık neredeyse sadece kendisine güvenmek zorunda. Meera 7. sezonda da Stark'ın yanında yer alıyor. Ve ikisinin de kaçışları sürecek gibi görünüyor. Ak Gezenler (White Walkers) bu kez onları yakalayabilecek mi?

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Bilinmeyene yolculuk The Hound (Tazı) olarak da bilinen Sandor Clegane, farklı bir yöne gidiyor. The Brotherhood Without Banners ile birlikte orada görevli birliklerin yardımıyla Ak Gezenler'in yaklaşan işgaline karşı savaşmak için Kuzey'e gidiyor.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Kılıçlar yerine kitaplar Sam Tarly ve Wildling'lerden eşi Gilly'nin hikayesi de "Game of Thrones"un yedinci sezonunda devam ediyor. Kitapları her zaman kılıçların üzerinde tutan Sam bir usta, bilim insanı olmayı istiyor. Gilly de okumayı seviyor gibi görünüyor.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Savaş için hazır Wildling lideri Tormund ve savaşçı Brienne of Tarth ise kılıcı tercih ediyor. Görünen o ki kuzeyde büyük bir savaşa, yani Ak Gezenler'e karşı bir savaşa hazırlanıyorlar. Fakat bu Tormund'un ilgilendiği tek şey değil gibi görünüyor. Son sezonda kızıl sakalın uzun sarışında gözü vardı.

Yedinci sezonuyla "Game of Thrones" Muğlak ilişki Little finger (Serçeparmak) lakaplı Petry Baelish, zor durumda kalan Sansa Stark'ın kurtarıcısıydı. Baelish'in askerleri sayesinde, kardeşi John Snow Kış Yarı'ndaki (Winterfell) savaşını kazandı. Buna rağmen Stark ailesinin en büyük kızı bu esrarengiz adama güvenmiyor. Bu muğlak ilişkinin nasıl yürüdüğünü izlemek oldukça ilginç olacak.



dpa, rtr, afp / EC,MY

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