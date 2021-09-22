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Alevilik, İslami mezhep. Bu mezhebin mensupları Aleviler olarak adlandırılır. Alevilikte, Muhammed'in son peygamber olduğu, Ali'nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır.
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DW Haber'de bugün: "Sedat Peker, Aleviler açıklamasıyla Mehmet Ağar'ın itibarını aşındırıyor", Burhan Şeşen: Bu bir yaşam tarzını kabul ettirme isteğinden kaynaklanıyor, Müsilaj insan sağlığı açısından zarar teşkil ediyor mu?,Hindistan'da 600 çocuk pandemide hem annesini hem babasını kaybetti.
DW Haber'de bugün; Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısının güvenli olup olmadığı ve ne kadar koruyucu olacağı, elektrik faturalarının yüzde 21'inin vergiden oluşması, Almanya'da Alevileri sevindiren gelişme ve cezaevlerinde işçi olarak çalışan mahkumların emeklerinin karşılığını alamadıkları iddiası var.
DW Haber'in gündeminde bugün: Danıştay Ayasofya'da ibadetin yolunu açtı. Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için vatandaşları borçlandırıyor. Meclis'te çoklu baro teklifi görüşmeleri, sokakta savunmanın protestosu var. Avukat adayları: Hayaller ve gerçekler. Dağ keçisi ihalesine tepkiler büyüyor.