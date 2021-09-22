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Alevilik

Alevilik, İslami mezhep. Bu mezhebin mensupları Aleviler olarak adlandırılır. Alevilikte, Muhammed'in son peygamber olduğu, Ali'nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır.

DW Türkçe'nin Alevilik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

17.08.2021 Wahlplakat der Partei Die Grüne zur Bundestagswahl 2021. BTW21. // 17.08.2021: Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart. *** Election poster of the party Die Grüne for the federal election 2021 BTW21 17 08 2021 Germany, Baden Württemberg, Stuttgart

Türkiye kökenliler kimi seçiyor ve Türkiye kökenli kaç aday var? 22.09.2021

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde yaklaşık 900 bin Türkiye kökenli seçmen oy kullanacak. Halen mecliste bulunan partilerin gösterdiği ve seçilme şansı bulunan Türkiye kökenli adayı sayısı da yaklaşık 40.
TO GO WITH AFP STORY BY BURAK AKINCIEmployees of the Madimak Hotel hotel in the eastern Turkish city of Sivas empty the building on December 1, 2010. In 1993, 37 Alawite intellectuals died in the hotel after Islamist fundamentalists set it on fire. Alawites, belonging to the largest religious Muslim community in Turkey after the Sunni, want the hotel to become a museum. The Turkish government recently decided to buy and has not met the demand. Alawites are losing hope to have their demands satisfied by the government, which as part of its candidacy to the European Union, says it is reaching out to minorities. Turkish authorities have long tried to assmilate the Alawites, an offshoot of Shiite Islam, preaching a moderate and tolerate interpretation of the Coran. Alawites are considered heretics by many Sunnis because they do not go to the mosque, do not pray five times a day and do not fast during Ramadan. In its progress reports on Turkey's possible adhesion to the European Union, the EU commission regularly denounces the condition of the Alawite community. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

28 yıldır sönmeyen yangın: Madımak Katliamı 02.07.2021

Anayasa Mahkemesi, 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin öldüğü Sivas Katliamı ile ilgili, yedi yıldır bekleyen Madımak davası başvurusunun görüşülmesini erteledi.

Relatives and friends hold pictures of riot victims during a commemoration in Istanbul's Gazi neighborhood, Turkey, Saturday, March 12, 2005. Thousands of people marched to mark the 10th anniversary of the deadly riots in Gazi neighborhood between police and leftist Alawite residents. Demonstrators marched toward a cemetery where the 21 victims of 1995 riots are buried. Banner reads ' We will not forget'. (AP Photo/Osman Orsal)

Peker'in cemevi iddiası: Geçmişle hesaplaşmanın yolu açılır mı? 01.06.2021

Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Ağar'ın "adamlarının" bir cemevine saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Peker'in sözleri, 1995'teki Gazi katliamında derin devletin rolüne ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.

DW Haber - 01.06.2021 01.06.2021

DW Haber'de bugün: "Sedat Peker, Aleviler açıklamasıyla Mehmet Ağar'ın itibarını aşındırıyor", Burhan Şeşen: Bu bir yaşam tarzını kabul ettirme isteğinden kaynaklanıyor, Müsilaj insan sağlığı açısından zarar teşkil ediyor mu?,Hindistan'da 600 çocuk pandemide hem annesini hem babasını kaybetti.

Feb 16, 2006; Istanbul, TURKEY; Dancers at an Alevi religious ceremony at the Karacaahmet Sultan cemevi (a temple or mosque), in Uskudar, Istanbul. The Alevi are a Shi ite sect of Islam, but with strong Sufi and pre-Islamic roots. Mandatory PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg65_ 20060216_jab_g65_155 Copyright: xDavidxI.xGrossx Feb 16 2006 Istanbul Turkey Dancers AT to Alevi Religious Ceremony AT The Karacaahmet Sultan cemevi a Temple or Mosque in Uskudar Istanbul The Alevi are a Shi ITE sect of Islam but With Strong Sufi and Pre Islamic Roots Mandatory PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg65_ 20060216_jab_g65_155 Copyright xDavidxI xGrossx

Türkiye'de Aleviliğin sorunları 10.12.2020

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nde Aleviliğin inanç olarak resmen kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Buna karşın Türkiye’de endişeler artıyor. Alevi önderleri ileriye değil daha da geriye gidildiği görüşünde.

DW Haber - 10.12.2020 10.12.2020

DW Haber'de bugün; Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısının güvenli olup olmadığı ve ne kadar koruyucu olacağı, elektrik faturalarının yüzde 21'inin vergiden oluşması, Almanya'da Alevileri sevindiren gelişme ve cezaevlerinde işçi olarak çalışan mahkumların emeklerinin karşılığını alamadıkları iddiası var.

Sivas Katliamı sanıkları neden iade edilmiyor? 09.09.2020

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu: Almanya, Sivas katliamı davasının firari sanıklarını iade etmiyor. Çünkü Türkiye iade gerekçesi olarak sanıkların sadece 'izinsiz gösteriye katılmalarını' gösterdi.

DW Haber - 10.07.2020 10.07.2020

DW Haber'in gündeminde bugün: Danıştay Ayasofya'da ibadetin yolunu açtı. Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için vatandaşları borçlandırıyor. Meclis'te çoklu baro teklifi görüşmeleri, sokakta savunmanın protestosu var. Avukat adayları: Hayaller ve gerçekler. Dağ keçisi ihalesine tepkiler büyüyor.

Turgut Öker bei der Kundgebung der Vereinigung 'Mala Kurda' auf dem Neumarkt. Köln, 26.05.2018 | Verwendung weltweit

AABK Onursal Başkanı Öker’in davası görüldü 26.02.2020

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun onursal başkanı Turgut Öker hakkında, Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaretten açılan davanın ikinci duruşması İstanbul’da yapıldı.
Turgut Öker bei der Kundgebung der Vereinigung 'Mala Kurda' auf dem Neumarkt. Köln, 26.05.2018 | Verwendung weltweit

Turgut Öker davası ve Alisiz Aleviler 23.02.2020

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker hakkında Türkiye’de açılmış iki dava, altı soruşturma var. Öker, Alevilerin hakları için Avrupa’da verdiği mücadele nedeniyle hedef alındığı görüşünde.
Die Rechte der Fotos sind für die DW frei. Copyright der Fotos mit der Nummerierung 1 & 4 & 7: Engin Karaman (unser Korrespondent in Istanbul) Copyright für die anderen Beiden: Privat Fotos mit der Nummerierung 1 & 4 & 7: Alevitisches Gebetshaus in Istanbul (Bezirk Besiktas) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul Foto (Mann): İsmail Ay (Vorsitzender des alevitischen Gebetshauses in Istanbul/Icerenköy) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul Foto (Frau): Nilay Kökkılınç (Fraktionssprecherin der sozialdemokratischen CHP im Stadtrat von Izmir) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul, CHP Zulieferung Aydin Üstünel

Aleviler eşitsizlikten şikayetçi: Vergiye gelince aynı, ibadet ederken ötekiyiz 27.01.2020

Türkiye'de Aleviler cemevlerinin ibadethane olarak görülmemesinden, ayrımcılıktan ve dayatmalardan şikayetçi. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye sesleniyor.

Die Rechte der Fotos sind für die DW frei. Copyright der Fotos mit der Nummerierung 1 & 4 & 7: Engin Karaman (unser Korrespondent in Istanbul) Copyright für die anderen Beiden: Privat Fotos mit der Nummerierung 1 & 4 & 7: Alevitisches Gebetshaus in Istanbul (Bezirk Besiktas) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul Foto (Mann): İsmail Ay (Vorsitzender des alevitischen Gebetshauses in Istanbul/Icerenköy) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul Foto (Frau): Nilay Kökkılınç (Fraktionssprecherin der sozialdemokratischen CHP im Stadtrat von Izmir) Schlagwörter: Türkei, Aleviten, Gebetshaus, Istanbul, CHP Zulieferung Aydin Üstünel

Cemevlerine ibadethane statüsü: Belediyelerin kararı ne anlama geliyor? 16.01.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi. Alevi derneklerine göre bu önemli bir adım ancak devamı gelmeli.
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Almanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırı 24.12.2019

Sol Partili siyasetçi ve Alevi cemaatinin temsilcilerinden Emre’nin evine saldırı düzenlendi. Erdoğan’ı eleştirmesi nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Emre’nin evine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.07.2016 Demonstranten stehen am 03.07.2016 in Berlin auf dem Hermannplatz und gedenken der Opfer eines Brandanschlages vor 23 Jahren am 2. Juli 1993 in der anatolischen Stadt Sivas, bei dem 37 Menschen starben. Die Alevitische Gemeinde Berlin hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/P. Zinken

Almanya’daki Aleviler Erdoğan’a hem kırgın hem kızgın 05.12.2019

DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar ve Alevi toplumunun temsilcileri Erdoğan’ın “Ali’siz Aleviler” sözleri ile “bölücülük” suçlamalarını eleştirdiler, açıklamaların Almanya’daki Türk toplumuna büyük zarar verdiğini söylediler.
Fassade eines Hauses, das einem alevitischen Türken gehört. Das Haus in der Stadt İzmir wurde beschmiert mit den Worten Hau ab/Raus hier Alevite. (c) Agentur DHA

Erdoğan’dan Alevi açıklaması: Uyanık olmalıyız 28.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de Alevi ailelerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili olarak provokasyonlara karşı uyanık olunması çağrısı yaptı. Erdoğan Almanya’yı da "Alisiz Alevilik" yaratmaya çalışmakla suçladı.
Turgut Öker bei der Kundgebung der Vereinigung 'Mala Kurda' auf dem Neumarkt. Köln, 26.05.2018 | Verwendung weltweit

Alevi lidere havaalanında gözaltı 11.10.2019

Avrupa Alevi hareketi öncülerinden Turgut Öker bir panele katılmak üzere gittiği İstanbul'da havaalanında gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi’nde ifadesi alınan Öker daha sonra serbest bırakıldı.
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