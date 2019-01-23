 Alevi lidere havaalanında gözaltı | TÜRKİYE | DW | 11.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Alevi lidere havaalanında gözaltı

Avrupa Alevi hareketi öncülerinden Turgut Öker bir panele katılmak üzere gittiği İstanbul'da havaalanında gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi’nde ifadesi alınan Öker daha sonra serbest bırakıldı.

default

Avrupa Alevi hareketi öncülerinden Turgut Öker bir panele katılmak üzere Almanya’nın Köln kentinden gittiği İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi’nde ifadesi alınan Öker daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da Ataşehir Pir Sultan Abdal Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen "Nasıl bir Türkiye istiyoruz?" başlıklı panele katılmak üzere bu sabah Almanya’nın Köln kentinden Türkiye'ye giden Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındı.  Öker önce sağlık kontrolü için bir hastaneye, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Adliyede ifadesi alınan Turgut Öker daha sonra serbest bırakıldı.

Öker’e beşinci gözaltı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sorumlusu Fuat Ateş DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada Öker'in "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlandığını söyledi. Ateş ayrıca, Öker’in Avrupa genelinde konfederasyona bağlı 300 civarındaki Alevi derneği ve cemevlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin asılmasını yasaklama talimatı vermekle itham edildiğini belirtti.

İddiaları "asılsız" olarak nitelendiren Ateş,  Öker'in Türkiye'de daha önce de dört kez "terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yapmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, "2004'ten beri bu beşinci gözaltı. Onursal başkanımızın defaaten gözaltına alınmasını, Türkiye’deki Alevi hareketine yönelik sindirme operasyonunun parçası olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Turgut Öker, son olarak 21 Ocak 2019’da yine İstanbul’da havaalanında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bıkarılmıştı. Öker, serbest bırakıldıktan sonra Yol TV'ye yaptığı açıklamada kendisine "terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak" gibi suçlamalar yöneltildiği açıklamasında bulunmuştu.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alevilerin talepleri kabul edildi

Rheinland-Pfalz eyaleti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu arasında varılan anlaşma kapsamında eyalette Alevilere birtakım haklar tanınacak. Bu haklar arasında Alevilere yönelik din dersi de bulunuyor. (27.03.2019)  

AABK Onursal Başkanı serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'in serbest bırakıldığı bildirildi. Öker, Alevilere yönelik bir dava kapsamında Avusturya'ya gitmeye hazırlanıyordu. (23.01.2019)  

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Öker gözaltına alındı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'in Türkiye'de havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. (23.01.2019)  

Steinmeier Alevi temsilcileri kabul etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nu heyetini kabul etti. Federasyon Başkanı Mat görüşmeyi, “çok önemli, değerli ve anlamlı” olarak nitelendirdi. (23.04.2018)  

Benzer içerik

Turgut Öker Turgut Öker

AABK Onursal Başkanı serbest bırakıldı 23.01.2019

İstanbul'da gözaltına alınan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'in serbest bırakıldığı bildirildi. Öker, Alevilere yönelik bir dava kapsamında Avusturya'ya gitmeye hazırlanıyordu.

Turgut Öker Turgut Öker

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Öker gözaltına alındı 23.01.2019

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'in Türkiye'de havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Türkei Aleviten in Istanbul

Ankara’nın Cem Vakfı itirazına ret 19.02.2019

Türkiye’nin Cem Vakfı’na ödenecek maddi tazminat miktarının düşürülmesi için yaptığı başvuru AİHM tarafından reddedildi. AİHM kararında Türkiye'nin sunduğu gerekçeleri geçerli ve yeterli bulmadığını belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

+++Canlı Anlatım- Türkiye'nin Suriye harekâtı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtı sürerken uluslararası tepkiler de devam ediyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  