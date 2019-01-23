Alevi lidere havaalanında gözaltı

Avrupa Alevi hareketi öncülerinden Turgut Öker bir panele katılmak üzere Almanya’nın Köln kentinden gittiği İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi’nde ifadesi alınan Öker daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da Ataşehir Pir Sultan Abdal Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen "Nasıl bir Türkiye istiyoruz?" başlıklı panele katılmak üzere bu sabah Almanya’nın Köln kentinden Türkiye'ye giden Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındı. Öker önce sağlık kontrolü için bir hastaneye, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Adliyede ifadesi alınan Turgut Öker daha sonra serbest bırakıldı.

Öker’e beşinci gözaltı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sorumlusu Fuat Ateş DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada Öker'in "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlandığını söyledi. Ateş ayrıca, Öker’in Avrupa genelinde konfederasyona bağlı 300 civarındaki Alevi derneği ve cemevlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin asılmasını yasaklama talimatı vermekle itham edildiğini belirtti.

İddiaları "asılsız" olarak nitelendiren Ateş, Öker'in Türkiye'de daha önce de dört kez "terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yapmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, "2004'ten beri bu beşinci gözaltı. Onursal başkanımızın defaaten gözaltına alınmasını, Türkiye’deki Alevi hareketine yönelik sindirme operasyonunun parçası olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Turgut Öker, son olarak 21 Ocak 2019’da yine İstanbul’da havaalanında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bıkarılmıştı. Öker, serbest bırakıldıktan sonra Yol TV'ye yaptığı açıklamada kendisine "terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak" gibi suçlamalar yöneltildiği açıklamasında bulunmuştu.

Tuncay Yıldırım

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