 Alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı | YAŞAM | DW | 11.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

İngiltere'de, BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına iki kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine alerjisi bulunan kişilerin şimdilik aşı yaptırmaması istendi.

İngiltere'de kitlesel aşılamalara 8 Aralık'ta başlandı

İngiltere'de kitlesel aşılamalara 8 Aralık'ta başlandı

BioNTech ve Pfizer'in aşısına ilk izin veren ve 8 Aralık'tan itibaren de kullanmaya başlayan İngiltere'de sağlık yetkilileri, iki kişide alerjik reaksiyon tespit edildiğine dikkat çekerek alerjisi olanlara çağrıda bulundu ve şimdilik aşı olmamalarını istedi. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin Ulusal Sağlık Kurumu'nun (NHS) iki çalışanı olduğu ve her ikisinin de aşı öncesi de alerjisi bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili parlamentoya bilgi veren NHS Başkanı Stephen Powis, iki çalışanının durumunun şu an iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzmanlar da kişilere göre alerjik reaksiyonların farklı olabileceğine işaret ederek geçmişte özellikle "anafilaktik şok" geçirenlerin dikkatli davranması gerektiğine vurgu yapıyor. Vücudun gıda, ilaç ya da aşı gibi çeşitli maddelere gösterdiği alerjik reaksiyonun en şiddetlisi olan "anafilaktik şok", vücudun bütün organlarını etkileyerek hayati tehlike yaratabiliyor.

Bu tür şoklardan en fazla solunum yolu, cilt, sindirim sistemi ve kardiyovasküler sistem etkileniyor. Vücudun bu şekilde aşırı reaksiyon göstermesi aniden ortaya çıkıyor ve "anafilaktik şok" tıbben de "acil durum" olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, hepsi olmasa da en kötü durumda "anafilaktik şok" kadar hayati tehlikeye yol açabilecek alerjik reaksiyonlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Zira aşırı cilt kızarıklığı, nefes alma zorluğu ya da yüzün ve dilin şişmesi gibi reaksiyonlar da kişinin sağlığını riske atabiliyor.

Bu nedenle alerjisi olan herkesin bunu daha önce sağlık makamlarına bildirmelerini isteyen İngiliz yetkililer, alerji geçmişi olanların aşılanmamasını ve yanında adrenalin iğnesi taşıyanların da aşı olmamasını istedi. Adrenalin iğnesi, alerjik şok durumlarında hızlı tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

"Güvenlik tehlikesi yok"

BioNTech ve Pfizer'den alerjik reaksiyonla ilgili yapılan açıklamada ise klinik araştırmaya katılan 44 binden fazla kişinin aşıya dayanıklılık gösterdiği belirtilerek ciddi bir güvenlik tehlikesinin görülmediğine işaret edildi. Açıklamada, 44 bin kişiden 42 bininin aşının ikinci dozunu da aldıkları belirtildi. Pfizer'in araştırma protokolünde ise araştırmaya, geçmişinde herhangi bir aşıyla bağlantılı olarak ağır yan etki yaşamış ya da alerjik reaksiyon göstermiş kişilerin katılmadığı bilgisi yer alıyor.

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı saptanmış, aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtilmişti. Söz konusu aşının 65 yaş üstündekilerde ise yüzde 94 koruma sağladığı belirtiliyor.

DW / GS,HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Biontech ve Pfizer’in aşı belgeleri hacklendi

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) yapılan siber saldırıda geliştirdikleri koronavirüs aşısına ait belgelere "yasa dışı" giriş yapıldığını açıkladı.  

ABD'de Biontech ve Pfizer'in aşısına yeşil ışık

ABD İlaç Kurumu, Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı "güvenli" olarak sınıflandırdı. Aşıya yakında ABD'de kullanım izni verilmesi bekleniyor.  

İngiltere'de kitlesel aşılama başladı

İngiltere'de kitlesel aşılama uygulamasına bugün başlandı. Ülkede ilk aşı uygulanan kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı bir kadın oldu.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Aşı dosyası: İngiliz hükümeti aşının yan etkilerini yazdı  

Benzer içerik

Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfung

Biontech ve Pfizer’in aşı belgeleri hacklendi 09.12.2020

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) yapılan siber saldırıda geliştirdikleri koronavirüs aşısına ait belgelere "yasa dışı" giriş yapıldığını açıkladı.

UK Coventry | Impfzentrum

İngiltere'de kitlesel aşılama başladı 08.12.2020

İngiltere'de kitlesel aşılama uygulamasına bugün başlandı. Ülkede ilk aşı uygulanan kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı bir kadın oldu.

Biontech Covid-19 Impfstoff

ABD'de Biontech ve Pfizer'in aşısına yeşil ışık 08.12.2020

ABD İlaç Kurumu, Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı "güvenli" olarak sınıflandırdı. Aşıya yakında ABD'de kullanım izni verilmesi bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fransa'da ereksiyon bozukluğunu gidermek için yapılan bir ameliyat

Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

Bilim insanlarına göre kan damarlarının iç duvarlarına saldıran koronavirüs, erkeklerde ereksiyon bozukluklarına yol açabiliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  