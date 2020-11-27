Albayrak Varlık Fonu'ndan da ayrıldı

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden 8 Kasım 2020’de Instagram'da yayınladığı yazıyla istifa eden Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki başkan vekilliği görevinden de ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atadı.

Albayrak'la birlikte Arda Ermut da Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliğini bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Salim Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu'nda Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın ve Zafer Sönmez yer alıyor. Fon bünyesinde 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli gayrimenkuller bulunuyor.

Video izle 56:08 Paylaş Berat Albayrak'ın istifasının yansımaları E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3lDkV Berat Albayrak'ın istifasının yansımaları

Albayrak'ın istifası

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuş ve "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe