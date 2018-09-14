Albayrak Türkiye’nin orta vadeli ekonomi programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan Orta Vadeli Programı (OVP) Perşembe günü düzenlenen tanıtım toplantısıyla açıkladı. 2019-2021 dönemini kapsayan OVP’de 2021 sonu itibarıyla büyümenin yüzde 5 olması, enflasyonun ise yüzde 6'ya düşmesi hedeflendi.

Albayrak, orta vadeli planın ekonomik dengelenme, mali disiplin ve üretim ile ihracatta katma değere odaklı değişim olmak üzere üç tane ana temel üzerine kurulduğunu belirterek, özellikle ekonomik dengelenme sağlandıktan sonra Türkiye'de büyümenin sürdürülebilir olacağını belirtti.

Albayrak, açıkladığı OVP kapsamında, Türkiye'nin büyüme hedeflerinin 2018 yılı için yüzde 3,8; 2019 için yüzde 2,3; 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 için de yüzde 5 olduğunu belirtti.

Merkez Bankası ve enflasyon hedefleri

OVP kapsamında devletin enflasyon hedeflerini de açıklayan Albayrak, enflasyonun 2018'de yüzde 20,8; 2019'da 15,9; 2020'de yüzde 9,8 ve 2021'de yüzde 6 gerçekleşmesi konusunda hedef koyduklarını aktardı. OVP kapsamında enflasyonun düşürülmesi kapsamında Merkez Bankası’nın (MB) "elindeki bütün araçları bağımsız bir şekilde” kullanmaya devam edeceğini belirten Albayrak, enflasyonla mücadelede sadece MB’nin alacağı kararların yeterli olmadığını, o nedenle Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin hayata geçirileceğini belirtti. Enflasyonla topyekün mücadelenin de yakında gerçekleştirileceğini aktaran Albayrak, bu önlemlerle birlikte enflasyonun 2020 sonunda tek haneli rakama ineceğini ve 2021’in sonunda da yüzde 6 olacağını ifade etti.

İşsizlik konusunda da hedefleri açıklayan Albayrak, 2018 için yüzde 11,3; 2019 için yüzde 12,1; 2020 için yüzde 11,9 ve 2021 için yüzde 10,8 beklendiğini belirtti. Albayrak ayrıca 2021’e kadar 2 milyon yeni istihdamın sağlanacağını ifade etti.

Bütçe açığı hedeflerini de açıklayan Albayrak, bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı hedefinin 2018 için yüzde 1,9; 2019 için yüzde 1,8; 2020 için yüzde 1,9 ve 2021 için yüzde 1,7 olduğunu ifade etti. Albayrak bu rakamlarla bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutma hedefinin gerçekleştirileceğini söyledi.

76 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemler

Albayrak ayrıca kamudaki tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerden sorumlu olacak, bunların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapacak Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulduğunu ve Perşembe günü itibariyle faaliyete geçtiğini söyledi. Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi’nin toplamda 76 milyar Türk Lirası değerinde tasarruf ve gelir artırıcı önlemler alacağını belirten Albayrak, bu meblağın yaklaşık 60 milyar TL'sinin tasarruf tedbirleri kapsamında oluşturulacağını, 16 milyar TL'sinin ise gelir artırıcı girişimlerden geleceğini ifade etti.

Bankacılık ve reel sektöre yönelik tedbirler konusunda da alınacak önlemleri açıklayan Albayrak, bankaların güncel mali yapıları ve aktif kalitelerini tespit etmek için "mali bünye değerlendirme çalışmalarını” başlatacaklarını söyledi. Albayrak, bu çalışmaların sonuçlarına göre "Gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek, dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız” dedi.

Vergilerde iyileştirme hedefi

Vergi alanında iyileştirme yapılacağını belirten Albayrak, vergilerin daha adil olmasının hedeflendiğini belirtti. Albayrak ayrıca etkinliği kalmamış istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldıracağını söyledi. Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulacağını aktaran Albayrak, bununla gayrimenkul envanterinin tamamlanacağını ve tapu harçları ile emlak vergilerinde daha adil bir süreç olacağını söyledi. Albayrak ayrıca süreçleri daha iyi yönetebilmek için "Big Data vergi veri merkezi” kurulacağını, bunun da vergideki kayıt dışı alanları somut olarak belirleyeceğini aktardı.

Albayrak, katma değeri artıracak ve cari açığı azaltacak sanayi üretiminde sektörel projelere öncelik verileceğini belirtirken, öncelikli olacak sektörler arasında ilaç sanayii, petro-kimya sanayii ve yüksek teknoloji sektörlerini saydı.

DW/DÇÜ,HT

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