 Albayrak enflasyon beklentisini açıkladı | TÜRKİYE | DW | 27.11.2019

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TÜRKİYE

Albayrak enflasyon beklentisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’a, 2022’de ise yüzde 4,9’a düşmesini beklediklerini açıkladı. Albayrak, işsizliğin 2020’de yüzde 11,8 düzeyinde olmasını hedeflediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere” indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Albayrak, 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'ndan belirlenen dengeleme hedeflerinden çok daha iyi bir noktada olunduğunu söyledi. “Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz” diyen Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'a, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesinin” beklendiğini vurguladı.

İşsizlik konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşmesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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