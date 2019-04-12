Albayrak ABD'de Trump ile görüştü

Washington'daki temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Albayrak, görüşmenin ardından attığı tweet'te, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" ifadesini kullandı.

Geçen perşembe gününden bu yana Washington'da olan Albayrak, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G-20 toplantılarına katılmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Albayrak dün akşam Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37'nci Ortak Yıllık Konferans'ın gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'da da muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

DW/CÖ,EC

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